День народного единства на Сахалине и Курилах: праздничные концерты и акции в поддержку бойцов СВО

В День народного единства во всех районах островного региона прошли торжественные мероприятия. Центральным местом празднования в Южно-Сахалинске стала территория около исторического парка «Россия — моя история».

Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери объединил гостей и жителей города. Сотни людей прошли с главным символом освобождения Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году от Кафедрального собора Рождества Христова к парку «Россия — моя история».

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона подчеркнул, что Россия не раз проходила серьезные испытания, и сегодня мы вновь объединены общей задачей – поддержать наших ребят, которые находятся в зоне боевых действий и делают все, чтобы привести страну к Победе.

В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы представителей разных национальностей, проживающих на территории Сахалина и Курил. Со сцены прозвучали песни о силе духа, чести и любви к Родине.

По случаю праздника в историческом парке открылась мультимедийная выставка «Свидетели Великой Победы». На территории возле музея для островитян подготовили большую интерактивную программу. Организаторы мероприятия особое внимание уделили поддержке участников специальной военной операции. В акции «Письмо солдату» все желающие могли написать слова поддержки нашим бойцам. Здесь же был организован сбор помощи для военнослужащих, находящихся на передовой.

Все желающие могли под руководством опытных наставников попробовать свои силы в стрельбе из лука, освоить премудрости росписи деревянных матрешек в русском народном стиле.

В течение дня для гостей работали полевая кухня и другие точки общественного питания, где можно было попробовать разные национальные блюда. Внимание детей привлекли игровые зоны, а их родителей — выставки декоративно-прикладного искусства, сообщила пресс-служба правительства области.