«День океанов» в областной столице. Фестиваль прошёл с размахом, несмотря на ненастную погоду

В назначенный час сквер у Дворца детского (юношеского) творчества собрал около 300 детей и взрослых. Они пришли узнать побольше о морском мире и о том, как каждый из нас может помочь обитателям океанов.

Организаторы удивили: подготовили 20 познавательных и развлекательных станций. В течение вечера можно было посмотреть фильм о Земле, сделать фото на память с морскими обитателями, почитать книги об океане, узнать, чем отличаются касатка и белобокий дельфин и почему не промокают птицы, ныряя в воду…

Станции работали по 15 минут. Между ними был небольшой перерыв, чтобы каждый мог решить, куда он хочет отправиться дальше: сшить и разрисовать шоппер или же изучить качества воды.

Самыми популярными станциями оказались творческие. Дети с радостью делали панно из природных материалов, раскрашивали камни и ракушки, рисовали мелками, создавали арт-объекты из вторичных материалов. На познавательных станциях ребята с интересом слушали рассказ о сахалинских тюленях, как живёт тихоокеанский орлан на море, и изучали загадки Охотского моря.

Взрослые же заинтересованно знакомились с выставкой группы помощи морским животным «Друзья океана». На площадке были представлены снимки запутавшихся в сетях животных и шёл показ фильма о работе группы на острове Тюлений.

«День океанов» посвящён Всемирному дню морей и проходит в Южно-Сахалинске при поддержке компании «Роснефть». Охрана уникальной природы и животного мира региона – важнейший принцип работы нефтяников. Оператор проекта ведет постоянный мониторинг состояния окружающей среды в районе производственных объектов, программы по мониторингу серых китов и других животных как на суше, так и на море, комплексные меры по защите морских млекопитающих. Все отходы, образующиеся на объектах проекта, тщательно сортируются для вторичного использования или переработки: стекло, металл, бумага, батарейки, и в особенности – пластик.

Во всем мире загрязнение морей пластиковыми отходами стало серьезной экологической проблемой. Поэтому и «День океанов» проходил под лозунгом «без пластика». На чайной станции тёплые напитки наливали только в многоразовую посуду. Кто-то приносил с собой небольшие термосы, а кто-то – необычно украшенные в морской тематике кружки.

– Нам, как островитянам, важно сохранять экологию морского пространства. Без моря наша жизнь будет не той, как сейчас. Я уверена, что многие огорчаются, когда видят на побережье мусор или больных зверей. И наше сегодняшнее мероприятие как раз про то, что мы можем сделать, чтобы улучшить морскую экологию. Мы рассказываем о море, его обитателях и показываем простые примеры того, как мы все должны действовать, чтобы изменить мир к лучшему, – говорит руководитель клуба «Бумеранг» Валентина Мезенцева.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Что это за день?

Всемирный день морей – праздник, который утвердили 1978 году на Х сессии Ассамблеи Межправительственной морской организации. Его принято отмечать в последний четверг сентября. В этот день традиционно проходят фестивали и конференции, посвященные вопросам сохранения морских ресурсов.