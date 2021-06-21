День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Это одна из самых трагичных дат в истории нашей страны. На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками поднялся весь многонациональный народ. Война продолжалась 1418 дней и ночей. Общие безвозвратные потери СССР составили, по официальным данным, около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население. Разрушены тысячи городов, сел, деревень.

В этот день в России приспускают государственные флаги. К мемориалам возлагаются цветы, венки, гирлянды. Проводятся акции «Минута молчания», «Вахта памяти», «Свеча памяти».

В Южно-Сахалинске «Свеча памяти» состоялась 22 июня в 4 часа утра на площади Славы. Горожане зажгли лампады в память о великом подвиге миллионов советских воинов.

Желающие могут принять участие в акции в онлайн-формате на сайте деньпамяти.рф. С помощью ресурса люди зажигают «Свечу памяти», узнают о начале войны в городах страны.

22 июня в Южно-Сахалинске на площадке перед танком у музейно-мемориального комплекса «Победа» с 10 до 11 часов запланировано проведение федеральной акции #АистНаКрыше. Представители молодежи, общественных организаций, трудовых коллективов, а также профессиональные творческие коллективы исполнят песню «Аист на крыше».

22 июня в музейно-мемориальном комплексе «Победа» откроется монографическая выставка живописи и графики Анатолия Лыкина из фондов Всероссийского историко-этнографического музея города Торжка Тверской области. Экспозиция называется «Тропинка в тайну жизни». Смысловой центр выставки – триптих «Павший солдат», посвященный Великой Оте­чественной войне. Он впечатляет зрителя композиционным и образным решением трагической темы, психологизмом, глубиной мысли, силой внутренних переживаний художника.

А вечером, в 20.10, в южно-сахалинском киноконцертном зале «Октябрь» пройдет бесплатный показ фильма «Летят журавли». Состоится он в рамках всероссийской акции «Минута молчания». Она будет объявлена в 12.15 по московскому времени (в 20.15 по местному). Это время не случайно. 22 июня 1941 года в 12.15 в эфир вышло обращение правительства советскому народу о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957) – о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание. В центре киноповести – трагическая история двух влюбленных, которых разлучила война.

«Летят журавли» остался единственным советским полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля. Французский актер, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и кинооператор Клод Лелуш признавался, что и спустя десятилетия регулярно пересматривает советский шедевр: «Он не устарел ни в чем, по-прежнему великолепен. Я не видел более прекрасного фильма из России. Думаю, я в принципе не видел фильма лучше этого. Не кино, а чудо. Хотя в СССР было немало гениев…».

С 27 июня по 16 июля на острове Шумшу пройдет экспедиция, посвященная завершению Курильской десантной операции.

В экспедицию войдут специалисты поисковых организаций Сахалина и Камчатки. Исследователей с личными вещами и техникой перевезут из Петропав­лов­ска-Камчатского судном гидрографической службы войск и сил на северо-востоке России и высадят на Шумшу в районе поселка Байково. Здесь к группе присоединятся поисковики из Северо-Курильска. Работы начнутся в окрестностях маяка Курбатова. Найденные артефакты доставят в Петропавловск-Камчатский.

Станислав АРГА.

Справка

В 1992 году 22 июня был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Через четыре года указом президента Б. Ельцина переименован в День памяти и скорби. В 2007-м включен в перечень дней воинской славы и памятных дат России.