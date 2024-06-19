День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

22 июня – День памяти и скорби. В этот день 83 года назад началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и ночей, унесла жизни 27 млн человек.

В память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы, по всему миру 22 июня зажигаются свечи. Никто не забыт, ничто не забыто.

В Южно-Сахалинске ранним утром 22 июня молодежь, ветераны, представители властей и общественности приходят к мемориалу на площади Славы, чтобы отдать дань уважения тем, кто не вернулся домой.

Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби является Всероссийская акция «Свеча памяти». Она проводится в онлайн-формате с 2020 года.

Любой желающий может присоединиться к онлайн-акции и «зажечь» на сайте деньпамяти.рф свою виртуальную свечу. Благотворительный фонд «Память поколений», организатор акции, выделит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1 рубль за каждую зажжённую свечу.

В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря этим средствам несколько десятков ветеранов получили необходимую медицинскую поддержку: современные слуховые аппараты, помощь сиделки на дому, медицинские кровати и коляски.

Зажечь свечу и внести свой вклад в помощь ветеранам можно до 22 июня, нажав кнопку «Зажечь свечу».