День памяти и скорби. 22 июня началась Великая Отечественная война

22 июня – День памяти и скорби. В этот день 82 года назад началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и ночей, унесла жизни 27 млн человек.

В память о тех, кто отдал жизни во имя Великой Победы, по всему миру 22 июня зажигаются свечи. Никто не забыт, ничто не забыто.

В Южно-Сахалинске ранним утром 22 июня молодежь, ветераны, представители властей и общественности приходят к мемориалу на площади Славы, чтобы отдать дань уважения тем, кто не вернулся домой.

С 2020 года акция проводится и в онлайн-формате на сайте деньпамяти.рф. Зажечь свою свечу памяти может любой сахалинец и курильчанин по 22 июня.

На сайте есть 59 видео с воспоминаниями ветеранов. Их свидетельства бесценны.