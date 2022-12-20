День пельменя. Зимний фестиваль с плясками и конкурсами

Жителей и гостей областной столицы приглашают отметить зимний праздник – День пельменя.

Мероприятие состоится 24 декабря на ярмарочной площадке с южной стороны Дома торговли (пр. Мира, 106а). С 10.00 здесь развернется предновогодняя торговля, а в 12.00 начнутся гулянья с насыщенной культурно-развлекательной программой для детей и взрослых. Все желающие смогут принять участие в веселых конкурсах, в том числе и на скоростное поедание пельменей.

Как сообщили в администрации Южно-Сахалинска, на протяжении месяца в городе проходили различные тематические мероприятия, предшествующие празднованию Дня пельменя. Так, за три недели гастрономического марафона, в котором участвовали 12 заведений общественного питания, южносахалинцы съели 1358 сетов с пельменями мира. По данным департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка, в этом году городские рестораны показали высокий уровень кулинарного мастерства и сервиса. Особое внимание повара уделяли оригинальной подаче, а также необычным соусам, которые подчеркивали вкус блюд и придавали им неповторимую изюминку.

Для юных горожан проводятся профориентационные встречи, ребята посещают местные производства, участвуют в кулинарных мастер-классах.

На сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/60/432) горожанам предлагают поддержать сахалинских производителей и принять участие в интер­активном голосовании за самые вкусные пельмени от 5 торговых марок. Победителей назовут 24 декабря на ярмарочной площадке (пр. Мира, 106а). Там же можно будет приобрести неизменно популярное и вкусное изделие разных производителей.

С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте мэрии в специальном разделе, посвященном Дню пельменя (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3574).