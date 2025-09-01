День Победы: цветы к Вечному огню, парад, концерт

На Сахалине и Курилах проходят праздничные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.

Кульминацией станут торжества 3 сентября. Накануне этого дня – 2 сентября 80 лет назад милитаристская Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, что ознаменовало завершение Второй мировой войны.

3 сентября в Южно-Сахалинске в 9.00 на мемориале Славы начнётся церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню, а также торжественное шествие. В памятных мероприятиях примут участие представители органов власти, духовенства, военнослужащие, а также жители и гости города.

В 10.00 на площади Победы состоится военный парад, почётными зрителями которого будут ветераны Великой Отечественной войны, среди них участники Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 года Вячеслав Васильевич Гаврилов и Василий Николаевич Андреев.

В 20.00 планируется военно-патриотическая праздничная программа с участием звёзд российской эстрады и сахалинских вокалистов. Главной звездой станет Полина Гагарина. Она выступит на безвозмездной основе. Объявленное ранее участие в концерте артиста Сергея Лазарева отменено.

В 22.00 состоится большой торжественный салют, после которого продолжится праздничная программа до 23.00.