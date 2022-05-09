День Победы празднуют жители Сахалина и Курил

Вслед за песней «Священная война», ставшей гимном защиты Родины, на площадь Победы вышла знаменная группа. Военнослужащие пронесли перед парадными расчетами российский флаг и Знамя Победы.

С поздравлениями к жителям и гостям островной области обратились губернатор Валерий Лимаренко и временно исполняющий обязанности командира 68-го армейского корпуса, полковник Дмитрий Рожков.

– Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Мы отмечаем его с радостью в сердце и слезами на глазах. Вспоминаем какой подвиг совершил наш народ, какую цену заплатил за мир и свободу. У фашистов был план стереть нашу страну с лица Земли, уничтожить нацию, культуру, духовные ценности. У них ничего не вышло. Любовь к Родине, сплоченность и невероятная сила духа помогли нам выстоять и одолеть врага, очистить землю от коричневой чумы. Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством и героизмом на полях сражений и в тылу.

Глубоко ценим ваш вклад в развитие нашей страны и Сахалинской области. Будьте уверены, мы сохраним всё то, за что вы боролись, за что отдавали жизни герои Великой Отечественной войны. Сегодня ваши внуки и правнуки вновь сражаются с нацизмом, защищают Родину, безопасность наших граждан. В этот праздник искренне желаю всем здоровья, семейного благополучия, мира и всего самого доброго. Слава народу-победителю, с Днем Победы, – обратился к присутствующим Валерий Лимаренко.

– Уважаемые южносахалинцы и гости города, дорогие ветераны. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы. Самым дорогим для всех нас праздником. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Мы всегда будем гордиться советским народом, который не дрогнул и не прогнулся перед жестоким врагом. Да здравствует 77 годовщина победы в Великой Отечественной войне, слава фронтовикам, – поздравил собравшихся временно исполняющий обязанности командира 68-го армейского корпуса, полковник Дмитрий Рожков.

По площади в Южно-Сахалинске прошествовали военнослужащие мотострелковых, ракетно-зенитных, радиотехнических и других родов войск. Торжественным маршем прошли рота почетного караула, женский батальон, представители УФСИН, МЧС, пограничного управления ФСБ России, воспитанники кадетской школы, юнармейцы.

Вслед за пешими расчетами по площади прошло более трех десятков единиц военной техники. Бронетранспортеры, бронированные разведывательно-дозорные машины, командно-штабные машины на базе «КАМАЗа», машины с минометными установками, противотанковые пушки «Рапира», 152-миллиметровые пушки «Гиацинт». Системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч», ЗРК «Триумф».

Впервые на параде в Южно-Сахалинске были задействованы береговые ракетные комплексы «Бастион». Замкнула парадную колонну легендарная советская «Катюша» – оружие Победы, участница всех значимых боев.

Сразу после парада на площади началось шествие «Бессмертного полка». В этом году с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла в Южно-Сахалинске прошло рекордное число островитян – более 10 тысяч.

​Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня. На различных площадках состоятся концерты, будет работать полевая кухня. До 22.00 на площади у исторического парка «Россия – Моя история» все желающие могут ознакомиться с военной техникой.

Завершится праздник на площади Победы. В 20:00 здесь начнется концертная программа с участием творческих коллективов Южно-Сахалинска, а в 22:00 – фейерверк, сообщает пресс-служба администрации области.