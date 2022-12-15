День подарка. Южносахалинцев и гостей города приглашают на предновогоднюю ярмарку

В субботу, 17 декабря, в Южно-Сахалинске пройдет предновогодняя ярмарка «День новогоднего подарка». Всех желающих провести время интересно и активно ждут на торговой площадке у Дома торговли с 10 до 15 часов.

В 12.00 в домике № 19 пройдет мастер-класс по оформлению новогодних подарков.

С 12.00 до 14.00 гости мероприятия увидят праздничную музыкальную программу с участием солистов и творческих коллективов Дальненского Дома культуры – эстрадного ансамбля «Страна чудес», трио «Небо», вокального ансамбля «ДоРеМи».

С 10.30 до 14.00 для детей будут организованы мастер-классы.

Посетители ярмарки попробуют традиционный кыргызский плов, приготовленный в казане на открытом огне (кафе «Азия Микс») и свежую ароматную выпечку (индивидуальный предприниматель Н. В. Одинокова).

Сахалинские производители предложат широкий ассортимент продукции: рыбу, пресервы, мясо и мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия, сладкие новогодние подарки (АО «Совхоз Южно-Сахалинский», АО «Мерси Агро Сахалин», ООО «Санэс», ООО «Курильский берег», ИП Ефимов А. Ф., ООО «ТФ «Сахалинский бекон-2», ООО «Фабрика вкуса», ООО «Сахалинское кондитерское общество»).