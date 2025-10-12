День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается сегодня в России

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил аграриев с профессиональным праздником.

В тексте поздравления говорится: «Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы обеспечиваете жителей области свежими и вкусными продуктами. Это нелегкий труд, который требует сил и терпения.

Сегодня сельское хозяйство области успешно развивается. В условиях нашего сурового, рискового для урожая и кормовой базы климата вам удается обеспечить сахалинцев и курильчан свежими островными овощами, яйцом, молоком, мясом, хлебом. Причем доля продуктов собственного производства на столах жителей год от года растет. Всё это стало возможным благодаря внедрению передовых технологий, обновлению производственных мощностей, снижению доли ручного труда, переводу на газ предприятий сельскохозяйственного комплекса, увеличению объемов переработки продукции.

Правительство области продолжит поддерживать отрасль, создавать благоприятные условия для молодых специалистов, добиваться повышения качества жизни на селе, поддерживать аграриев и производителей готовой продукции.

Спасибо, что, несмотря на трудности, остаетесь преданными своему делу, проявляете стойкость и двигаетесь вперед. Желаю работникам отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!

С праздником, друзья!».