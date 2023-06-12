День России на Сахалине отметили концертом «Мы вместе»

Сотни южносахалинцев и гостей города собрались 12 июня на праздничном мероприятии в городском парке областного центра. Зрителей ждали мастер-классы для детей и взрослых и концертная программа с участием лучших творческих коллективов.

От имени губернатора Валерия Лимаренко гостей праздника поздравил заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.

– 12 июня отзывается в сердце каждого россиянина. Россия – великая страна. Сегодня наша Родина справляется с непростыми испытаниями. Но, как показывает история, мы из разных ситуаций всегда выходили с достоинством, с высоко поднятой головой. Главная ценность России – это наши люди, наш народ. Правительство области сегодня работает, чтобы благосостояние каждого человека приумножалось. Забота, защита и уважение – основные принципы нашей работы, – подчеркнул Владимир Ющук.

Руководитель регионального филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Сабина Кушевская отметила, что в свете нынешних угроз и вызовов Россия вопреки всему становится только более сильной и единой.

– Наша страна неоднократно доказывала и показывала, что способна противостоять навязанной пропаганде и условиям, которые нам пытаются диктовать некоторые страны. Россия сильна не только своей многовековой культурой и историей. Она сильна людьми. Мы гордимся нашей героической и доблестной армией. Мы гордимся теми, кто помогает ковать победу в тылу. Мы гордимся нашим великим прошлым, с достоинством несем бремя настоящего и уверенно смотрим в будущее, – обратилась она к зрителям концерта «Мы вместе».

К поздравлениям присоединилась и почетный гражданин Сахалинской области Галина Грошева.

– Сегодня слова особого признания нашим солдатам, которые защищают нашу страну. И хочется вспомнить строчки одной современной песни: «Идет война не за Донбасс. Идет война за всех за нас». Поэтому давайте пожелаем нашим бойцам стойкости духа, мужества и, конечно, скорейшей победы, – сказала она.

На празднике выступили лучшие творческие коллективы – заслуженный танцевальный ансамбль «Экзотика», фольклорный ансамбля «Радостея», ансамбль современной народной песни «Русский терем». Дети и взрослые могли принять участие в мастер-классах по росписи матрешек и деревянных ложек в стиле хохломы, а также по изготовлению брошей и заколок для волос в цветах российского триколора. Популярным развлечением стал дартс с плюшевыми игрушками в роли дротиков.

Праздничные концерты в честь Дня России сегодня состоялись также на площади Ленина, у музея книги Чехова «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинское, в планировочных районах и селах, входящих в городской округ областного центра.

Любители спорта присоединились к кросс-кантри велогонкам «Россия, вперед!».

Череда праздничных мероприятий прошла и в районах области, сообщает пресс-служба регионального правительства.