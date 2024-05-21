День рождения «Советского Сахалина» совпал с юбилеем главного редактора газеты

Когда этот номер выйдет в свет, к юбилейной дате Татьяны Вышковской, главного редактора газеты «Советский Сахалин» и основного регионального партнера «Нового вторника», прибавятся еще почти три недели. Но не зря же говорят: «Лучше поздно, чем никогда».

Всегда сияющая светлой и, я бы добавил, исконно дальневосточной, улыбкой, Татьяна Анатольевна сразу располагает к себе, и в первую очередь – бьющей фонтаном энергии.

По какому бы поводу ни встретились – она вся в работе, в креативных идеях и каких-то газетных проектах. Иные коллеги, попав в Москву из дальних провинций, торопятся, что называется, взять у столицы все и разу. А у Татьяны Анатольевны одна забота – добиться у столичной власти решения какого-то архиважного для родной газеты вопроса, достойно представить старейшее в богом забытом крае издание на очередной медийной площадке российской столицы.

Поэтому вместо штурма Третьяковки или других достопримечательностей, Татьяна торопится на Поклонную гору, на Московский медиафестиваль, где без крошки во рту может простоять у стенда «Советского Сахалина» целый день. И не удивляйтесь, если там же, в тесном павильончике, вы встретите Тамару Федорову – вдову первого сахалинского губернатора Валентина Петровича Федорова, или заслуженную артистку России Наталью Титаеву, уроженку Холмска, а ныне – актрису академического театра столицы.

Таких, как две эти женщины, друзей «Советского Сахалина», пожалуй, не счесть, благодаря, в том числе, главному редактору газеты, которой Татьяна отдала 37 лет своей жизни.

Именно «заводной» характер Татьяны Анатольевны, коренной сахалинки с солидным стажем в журналистике, помогает главреду «СовСаха» горы свернуть. Это она практически «с того света» вернула «Советский Сахалин» сначала к жизни, а теперь возвращает ей и потерянный было авторитет, и в определенной степени право играть первую скрипку в областном оркестре СМИ.

Все ли у ее команды получается?

Более чем красноречивым ответом на этот вопрос служит недавняя премия Правительства страны, Почетные грамоты Минцифры РФ (2019 г.), Союза журналистов России (2017 г.), другие награды в области средств массовой информации. Высокую оценку относительно статуса газеты дал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Поздравляя коллектив «Советского Сахалина» с 99-летием, глава города заявил, что газета остается не просто востребованной читателями, а «нашей гордостью и нашим достоянием».

Честью для коллектива редакции «Советского Сахалина» стало участие в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Четыре специальных 8-полостных номера, посвященных единственному в стране островному региона, разошлись там влет, часть тиража пришлось допечатывать. Сейчас готовится пятый выпуске. По инициативе главного редактора также доставлена первая сотня экземпляров «Советского Сахалина» землякам – участникам СВО.

А вообще, даже просто перечислить все, что сделала Татьяна Вышковская за эти годы, и целого номера «НВ» не хватит. Могу лишь представить, сколько еще добрых дел она сотворит. Пожелаем ей здоровья и благополучия на этом пути.

Леонид АРИХ, главред «НВ».