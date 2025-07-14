День русского чая отметили в Углегорске

Праздник собрал сотни жителей Сахалинской области и гостей региона.

Их встречали интерактивные площадки с различными ремёслами: создание цветочных венков, приготовление карамельных петушков, роспись аксессуаров и изготовление уникальных рисунков на футболках. Традиционно устроили конкурс блинопёков. Гости праздника дегустировали угощение с ароматным чаем и выбирали самое вкусное.

На одной из площадок каждый мог собрать подарочный набор для сахалинских защитников, находящихся в зоне СВО. К бойцам отправятся чайные сборы, гостинцы, куклы-обереги и письма из дома. На другой площадке – чеканили индивидуальный сувениры на память: монеты и подковы.

Одним их ярких моментов праздника стало выступление четырёхкратного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Евгения Борозны. Он с легкостью гнул арматуру зубами, головой и шеей, лопал грелки, как воздушные шары, и скручивал гвозди одной рукой.

На Дне русского чая побывал и губернатор региона Валерий Лимаренко. Он принял участие в дегустации иван-чая с травами и ягодами.

– Секрет этого праздника – душевная атмосфера и гостеприимство углегорцев. Чаепитие и семья – эти понятия идут рядом друг с другом. Когда родные люди собираются вместе на празднике – это здорово. Мне приятно видеть, как меняется Углегорский район. И есть много планов, как сделать его еще лучше. Самая главная награда для меня – видеть хорошее настроение людей. – сказал глава региона.

Весь день на сцене выступали местные творческие коллективы. Особую энергию празднику добавило зажигательное диско-фолк шоу «Матрехи» из Москвы. Хедлайнером вечера была популярная группа «Pizza».

Елена КУЛИКОВА.