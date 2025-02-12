День влюбленных. Но не католика Валентина

«Слава влюблённым, которые смеют любить,

прекрасно зная, что это когда-нибудь кончится!

Слава безумцам, которые живут себе так,

Как будто они бессмертны!»…

(Е. Шварц. «Обыкновенное чудо»).

Дня Святого Валентина в православных святцах нет. Но возрастающая популярность Дня влюблённых в православной России за последние пару десятков лет превзошла все ожидания католической церкви. А всё потому, что такой праздник был востребован. Более всего у молодёжи.

Особого вероотступничества от празднования католического святого в православной России, в общем-то, нет. В конце концов, священник Валентин был прежде всего христианином. Правда, ползучий западный либерализм с его «ненавязчивым» внедрением в наши российские устои своих ЛГБТ-шных любимчиков всё же присутствует.

Ведь святой Валентин наперекор тогдашним канонам католической церкви стал тайно заключать однополые браки. Ему за это досталось от церкви, и сторонники однополой любви, которые встречались среди кардиналов и инквизиции, объявили его святым.

Может, об этом не знает сегодняшняя молодёжь?

Тем более обидно за несправедливо забываемых НАШИХ. Ведь в истории православия есть святые Пётр и Феврония. И они дали бы фору тому самому Валентину, которого нынешние влюблённые выбрали своим покровителем. Просто у православной церкви не нашлось достаточных PR-аргументов (говоря сегодняшним языком), чтобы «раскрутить» день православных святых до уровня всенародного праздника.

А жаль. Русская лав-стори достойна пера Шекспира.

Пётр был князем древнего города Мурома. В этом же городе жила простолюдинка Феврония. Известна она была соотечественникам не меньше их князя своей блаженностью и даром лечить людей. Однажды заболел Пётр какой-то неизлечимой болезнью. Лекари, как водится, развели руками, и тогда позвали к нему Февронию. Та вдруг поставила условие: я тебя вылечу, но ты на мне женишься. Условие, прямо скажем, подтверждало её «блаженность». Этим термином тогда определяли сумасшедших, юродивых, «не от мира сего».

Но князю хотелось жить, и он дал слово. Феврония князя вылечила и не только вышла замуж, но и сумела влюбиться и разбудить у Петра такую страсть, что жили они в любви и согласии до самой старости.

Но это не конец истории. Решили они на старости лет посвятить себя Богу и уйти в монахи. Он ушёл в мужской, а она – в женский монастыри. Договорились перед этим, что умрут в один день. И когда пришло время Петру умирать, послал он в свой последний час гонца к Февронии. Узнав о кончине любимого, она, будучи в полном здравии, отложила вышивку в сторону и тут же, на глазах сестёр, умерла. Мощи влюблённых покоятся в одном гробу в одном из соборов Мурома. В числе паломников большинство – женщины, желающие иметь детей, семью.

Мне тоже посчастливилось побывать в Муроме у Петра и Февронии. Я был не один, и ровно через 9 месяцев, день в день, у нас родилась прекрасная дочь. Кроме шуток.

Несколько веков святые Пётр и Феврония были покровителями влюблённых для наших предков.

Так что, даря любимым «валентинки», соблюдая форму, наполните её содержанием. Помяните сердцем наших святых – Петра и Февронию. Верьте им. Они вас отблагодарят.

Константин СЕРГЕЕВ.

P.S.

День памяти святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного очага – православная церковь отмечает 8 июля. В России наравне с церковным праздником с 2008 года отмечают День семьи, любви и верности.