В Южно-Сахалинске широко отметили Всероссийский день зимних видов спорта. Площадки праздника расположились на всей территории нижней станции спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» и на других спортивных объектах.

День зимних видов спорта традиционно проходит в России с 2015 года. Сахалинская область поддерживает этот праздник в восьмой раз.

На «Горном воздухе» гостей ждали интерактивные игровые площадки, детская программа, работа аниматоров, розыгрыш призов, мастер-классы по сноуборду и горнолыжному спорту, а также открытая тренировка и сорвенования по беговелам с элементами базукабола.

– Базукабол – это своеобразное направление для детей. С помощью него мы знакомим юных спортсменов с пейнтболом в игровой форме. Сегодня вместе с беговелошколой устроили небольшой тир, где в рамках заездов участники соревнуются еще и в меткости, – рассказал руководитель пейнтбольного клуба Oldskullz Юрий Ким. – В качестве снаряжения – пейнтбольное ружье, заряженное мягкими шариками. Ими нужно попасть в цель и можно двигаться дальше, как в биатлоне.

Всероссийский день зимних видов спорта собрал около сотни любителей активного отдыха. На праздник приходили семьями и большими компаниями.

Продолжилось празднование Дня зимних видов спорта на трамплинном комплексе «Высота» (пер. Алтайский, 7), где прошли «Сахалинские ночные полеты». Члены сборной команды Сахалинской области при свете фонарей прыгали на лыжах с самого мощного трамплина Дальнего Востока – К-70.

Массовые гулянья прошли в шести районах области, вместе с ними организованы соревнования по хоккею, зимнему футболу и другим сезонным видам спорта.