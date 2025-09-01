День знаний объединил всю страну – от Москвы до самых до окраин

Вчера по этому поводу в школах Сахалинской области прошли торжественные линейки с подъёмом государственного флага и исполнением гимна России. Звучали стихи и песни, напутствия учителей, ветеранов и родителей, ведь начался новый учебный год. И 1 сентября отмашку ему дали школьные звонки в руках первоклассниц.

Красивые нарядные дети (а таких в регионе почти 65 тысяч) вошли в не менее красивые современные школы, чтобы освоить новые дисциплины, получить дополнительное образование и раскрыть свои таланты.

Больше всего первоклассников, как всегда, – в областном центре. Здесь их свыше 31 тысячи. Поэтому большой радостью для всех стало открытие двух новых школ на 1200 и 550 мест: № 24 – в жилом комплексе «Авангард» и № 25 – в жилом комплексе «Горизонт».

Почётными гостями на открытии первой, самой большой школы островного региона, стали губернатор Валерий Лимаренко, мэр областного центра Сергей Надсадин, министр образования Анастасия Киктева, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, депутаты, строители, выполнившие огромный объём работ.

Результаты труда подрядчиков радуют педагогов (их здесь 75), родителей и детей. Для школьников приготовлено 53 класса, профильные кабинеты: языковые, IT-технологий, а также зоны отдыха. В новом корпусе девять отделений.

К примеру, у учеников начальных классов отдельный вход в здание, своя автономная территория, у старшеклассников – своя. Словом, созданы все условия для безопасной и интересной учёбы.

Школа № 25, вчера открывшаяся в жилом комплексе «Горизонт», носит имя Антона Павловича Чехова. Вот что по этому поводу написала директор школы Татьяна Кофман на сайте образовательной организации: «Для нас это не просто дань памяти великому писателю. Это путеводная звезда, напоминающая о важности мудрости, доброты, тонкого юмора и бесконечного уважения к человеку. Мы постараемся, чтобы эти ценности жили в стенах нашей школы в отношениях между учителями, учениками и родителями».

Заниматься в одну смену здесь станут не только ученики из жилого комплекса «Горизонт», но и ребята из Весточки, Лиственничного, Христофоровки, Оленьей Горки. Школьные автобусы уже определились с маршрутами.

Профильными направлениями обучения в школе № 25 будут история, русский язык и математика. Но в современном трёхэтажном здании отличные условия для полноценного освоения всей программы средней школы. Есть VR-лаборатории и отличная библиотека, кабинет робототехники и центр детских инициатив с медиа- и фотостудией, зоны отдыха, спортзал и даже… обустроенная парковая зона.

Примечательно, что такие современные школы появляются на самых дальних островах России благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети». Благодаря самоотверженному труду строителей и постоянному контролю со стороны руководителей местной власти. А это верный алгоритм взаимодействия. Теперь дело за школьниками и педагогами, ведь старт новому учебному году дан. Так пусть интересной и увлекательной будет дорога к знаниям!

Людмила Степанец.

