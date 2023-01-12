Деньги для Глебушки. Старая песня о главном – о нашей неискоренимой доверчивости

24 декабря вечером у меня взломали Телеграм. Первой позвонила коллега из Ессентуков с вопросом, что же случилось с моим племянником. Оказывается, ей в Телеграм пришло такое сообщение. Вот оно.

Как видите, тут и моя аватарка, и обращение к подруге по имени. Посыпались и другие звонки, иногда от малознакомых людей.

Конечно, никакого Глебушки у меня нет, и в жизни я никогда за материальной помощью ни к кому не обращалась.

Я удалила приложение Телеграм и сообщила о взломе в ватсап, в группу местных журналистов, потом лично обзвонила нескольких человек, особо легковерных и импульсивных… И успокоилась: среди моих контактов все-таки преобладают коллеги-журналисты, народ недоверчивый, подозрительный, склонный перепроверять информацию.

Но я недооценила сахалинцев! И бывших, и живущих на острове.

Именно они, а не кавказские знакомые, открыли свои кошельки.

На этот фейковый счет перевела деньги музработник из Южного – я видела ее только раз, когда она, отдыхая в пятигорском санатории, передала мне презент от сахалинской подруги. После этого не перезванивались и не переписывались.

Вторая расставшаяся с частью своей мизерной пенсии – бывшая журналистка из Поронайска. Здраво рассудив, что лучше оказать помощь прямо мне (а я уж Глебушку не обижу), перевела деньги на номер моего телефона, получив в подтверждение чек Сбербанка. Потом и слушать ничего не хотела о возврате – мол, это судьба, давно хотела мне подарок сделать к Новому году, вот и выпей за мое здоровье. Ладно, с ней разберемся.

Еще одна, из Таганрога, тоже бывшая сахалинка и журналистка, поперлась для большей надежности прямо в отделение Сбербанка, где показала сотрудникам эту ужасающую картинку в Телеграм и попросила сделать перевод «как можно быстрее и надежнее». И услышала в ответ, что мулька эта – с ребенком не то обожженным, не то в жуткой экземе – уже с год гуляет по всем соцсетям. Одним словом, подруга моя лишний раз вышла из дому и прогулялась по обледенелому тротуару.

Но больше всего меня поразила бывшая сахалинка, живущая в Москве. Продвинутая по всем этим технологиям – пишет, снимает, монтирует видео, ведет блог, да не один, админ своей группы в ФБ и даже преподает в Школе журналистики. Перевела деньги мошенникам без разговоров!

На мой вопрос всем четверым, какого фига они, получив эту мульку, мне тут же не позвонили, чтобы узнать подробности, да просто удостовериться, что это я (ведь со всеми, кроме музработника, постоянно перезваниваемся, болтаем по ватсапу и даже иногда встречаемся), они ничего вразумительного ответить не смогли. Лишь одна проблеяла (извините, подруги, но глагол этот отвечает бараньей истории), что мне звонила, но я не ответила. А звонила она не прямо на мобильник, не через ватсап, а по взломанному Телеграму…

Да хоть бы посчитали в уме: я давно не детородного возраста, значит, и мои братья-сестры…

Откуда малышу взяться?

Вырисовываются такие выводы.

Все жертвы мошенников в моей истории – женщины (у них эмпатии больше), бывшие и нынешние жители Сахалина (другое отношение, более пренебрежительное к деньгам, чем на Кавказе, зато сильное чувство взаимовыручки), все в возрасте около 70-ти и далеко за, и хотя все с высшим образованием и большим жизненным опытом, получены последние в ту давнюю эпоху, когда жизнь и здоровье ребенка – это святое.

И, кроме того, все наслышаны, что Телеграм – самое безопасное приложение. Мол, другие сети, да, их взламывают, но не эту, самую надежную. Не может бот обращаться к тебе по имени!

И напоследок. Именно мы сами оказываем взломщику услугу. В реальной жизни – ключ под ковриком, в виртуальной – открыв ему дверь. Догадываюсь, как я его впустила: скачала бота именно в Телеграме (хотя телефон предупреждал, что это приложение небезопасно), и, хоть и удалила его почти сразу, убедившись, что оно – совершенная пустышка, этого оказалось достаточно для такой вот истории.

Мысль меня гложет: а вдруг деньги «глебушке» перевели и другие мои знакомые, и я никогда не узнаю, сколько именно – не захотят и меня расстраивать, и признаваться в своей глупости.

Если это так, дорогие сахалинцы, то я «отработаю»: когда приедете на Кавминводы, как любитель-экскурсовод покажу вам свои любимые места.

С наступившим Новым годом! Не теряйте своих драгоценных качеств, но прибавьте к ним бдительность!

Ольга Васильева, г. Пятигорск.