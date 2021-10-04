Деньги для воздушных ворот. Более 2,5 миллиарда рублей из бюджета РФ получит Сахалинская область на реконструкцию аэропорта

Российское правительство выделило дополнительное федеральное финансирование для важного инфраструктурного проекта Сахалинской области.

– Мы получим бюджетный кредит – более 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Южно-Сахалинска. Будем привлекать еще инвестиции бизнеса и региональные средства. Аэропорт – воздушные ворота региона, первое, что видят жители и гости, прилетая на Сахалин. Нынешняя воздушная гавань не соответствует требованиям сегодняшнего дня. У нас должен быть современный и комфортный для пассажиров аэропорт, – отметил Валерий Лимаренко.

Решение было принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность аэровокзального комплекса в пять раз – до 5 миллионов пассажиров в год. Кроме того, в главной воздушной гавани островного региона планируется построить взлетно-посадочную полосу, которая будет соответствовать требованиям сейсмобезопасности.

Новая взлетно-по­са­доч­ная полоса позволит принимать все типы воздушных судов без ограничений. А благодаря повышению категории аэродрома будут снижены эксплуатационные метеоминимумы. Это приведет к повышению регулярности рейсов и сведет к минимуму сбои из-за неблагоприятных погодных условий.

Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске планируется ввести к концу 2022 года, а взлетно-посадочную полосу – в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства области.

Виктор МАЛЫШЕВ.