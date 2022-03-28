Деньги есть, паники нет. В Центробанке рассказали о принятых мерах по стабилизации финансовой ситуации в условиях санкций

Пару недель назад в банках наблюдался некоторый ажиотаж – люди стремились снять деньги со счетов, обналичить их. Достаточны ли резервы наличных денег в банках, есть ли видимый эффект от экстренных мер, принятых по линии Центробанка? В сахалинском отделении Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ ответили на эти и другие вопросы «Советского Сахалина».

О рублях и иностранной валюте

Банк России в сложившихся условиях принимает необходимые меры для поддержания финансовой стабильности, нормализации ситуации на финансовом рынке. Необходимые для этого ресурсы и инструменты у него есть.

Все банки, в том числе и те, в отношении которых введены санкции, готовы обеспечить бесперебойную работу в новых условиях. Все операции в рублях осуществляются, услуги клиентам предоставляются в обычном режиме, в том числе и в банкоматах.

Банки, действующие в области, располагают достаточным запасом наличных. Эти средства используются для пополнения банкоматов, собственных касс и касс торгово-сервисных предприятий. Все работает как обычно. Люди не только снимают деньги, но и вносят их на свои счета. Забирать деньги из банков нет никаких причин: все средства на счетах и вкладах российских банков клиентам доступны, в том числе в тех, что попали под санкции.

Ограничения наложены только на снятие со счета валюты. По 9 сентября с валютных счетов или вкладов в одном банке можно получить до 10 000 долларов США наличными, а остальное — в рублях по рыночному курсу, но не ниже официального курса иностранных валют Банка России на день выдачи. До 9 сентября в банках не будет продаваться наличная валюта.

Менять иностранные деньги на рубли можно без ограничений. Разрешена безналичная конвертация: можно открыть валютный счет и перевести на него деньги с рублевого счета по курсу банка. Однако получить эту валюту наличными до 9 сентября возможности не будет. При необходимости эти деньги можно в любой момент забрать в рублях — по рыночному курсу на день выдачи либо хранить на счете до отмены ограничений.

О картах и сервисах

Карты всех банков работают и продолжат работать на территории России как обычно: можно расплачиваться ими, снимать деньги в банкоматах, делать переводы. Для карт «Виза» и «Мастеркард» недоступны сервисы «Эпл Пэй» и «Гугл Пэй». Тем не менее, можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами в полном объеме на всей территории России.

Есть еще одна возможность: для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис «Мир Пэй». Его можно установить на смартфон, работающий на базе «Андроид». «Мир Пэй» позволяет проводить привычные платежные операции, к нему можно подключить карты «Мир».

О каникулах

Многих волнуют вопросы, связанные с «кредитными каникулами». Центробанк разъясняет: если у вас возникли трудности с кредитом, оформленным под залог жилья, вы всегда вправе обратиться за ипотечными каникулами, то есть уменьшить или отложить платежи на срок до полугода.

Такая возможность предоставляется ипотечным заемщикам с 2019 года, условия предоставления ипотечных каникул можно найти в соответствующем законе.

Кроме того, в соответствии с недавно принятыми изменениями в законодательстве, до 30 сентября нынешнего года можно оформить кредитные каникулы по кредитам и займам, оформленным до 1 марта, в соответствии с лимитами, установленными правительством. Как вариант – можно сделать перерыв в платежах сроком до полугода. Кредитор обязан «поставить на паузу» платежи, если доход человека за последний месяц снизился более чем на 30 процентов по сравнению со средним заработком в предыдущем году.

Напомним, аналогичные каникулы уже действовали в 2020-м, в связи с пандемией коронавируса. Если человек уже воспользовался ими в тот период из-за финансовых проблем, связанных с ковидом, это не лишает его права на каникулы в связи с санкциями.

Если доходы снизились не так существенно или нет возможности подтвердить сложную финансовую ситуацию документами, каждый все равно может попросить об изменении графика платежей. Например, уменьшить размер взноса за счет увеличения срока кредита.

И никаких пеней!

Кредиторам рекомендовано реструктурировать долги заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за санкций, не назначать пени и штрафы.

Рекомендовано также приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка

По данным Центробанка, на 1 марта в Сахалинской области действовали: три головных офиса различных кредитных организаций, три филиала, одно представительство, 68 дополнительных офисов, девять кредитно-кассовых и 25 операционных офисов.