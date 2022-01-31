Деньги на дороги

Сахалинская область получит более 3 миллиардов рублей на ремонт дорог.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на островах приведут в порядок более 21 километра транспортных артерий.

В перечень объектов вошли дороги, которыми каждый день пользуются тысячи водителей и пассажиров. В их числе – участок дороги Лиственничное – Охотское до поворота на карьер «Лиственничный», улица Авиационная от проспекта Мира до улицы Ленина, проспект Победы от улицы Железнодорожной до улицы Западной, переулок Энергетиков.

В этом году завершится капитальный ремонт в селе Новосибирское, на северо-западном объезде Южно-Сахалинска. Будут выполнены работы на долгожданном для областного центра участке по улице Украинской, а также на мосту через реку Кострома в селе Костромское, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Для повышения безопасности дороги оборудуют современными средствами фотовидеофиксации нарушений. Всего на год запланирована установка 5 таких комплексов. Сейчас идет заключение контрактов с подрядчиками на выполнение работ, – рассказал первый заместитель областного министра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Сахалинской области с 2019 года. За этот период удалось привести в нормативное состояние более 73 километров дорог регионального и местного значения.

Ирина Новикова.