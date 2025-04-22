Денис Бакай завоевал бронзовую медаль Кубка России по греко-римской борьбе

В городе Балаково Саратовской области провели Кубок России по греко-римской борьбе среди ветеранов.

Соревнования в спортивном комплексе «Форум» были посвящены памяти заслуженного работника сельского хозяйства РФ А. Е. Рогова и полковника полиции в запасе П. А. Рогова. На ковер вышли свыше 300 борцов из разных субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья.

– Турнир стал не только ареной для зрелищных поединков, но и местом встречи единомышленников, увлечённых спортивной борьбой и чтящих её традиции. Подрастающему поколению было на что посмотреть и у кого поучиться. Был проведён мастер-класс с олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка мира Мусой Евлоевым. Он показал юным борцам свои коронные приёмы и поделился секретами мастерства, благодаря которым неоднократно выходил победителем в различных соревнованиях, – рассказали организаторы.

Островной регион представлял мастер спорта из Южно-Сахалинска Денис Бакай (воспитанник спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе, тренер Ци Ин Бок). Островитянин боролся в дивизионе С (45 – 50 лет) в весовой категории до 78 кг.

Соперниками сахалинца были десять борцов. Денис Бакай уверенно продвигался по турнирной сетке и в итоге завоевал бронзовую медаль.

Денис Бакай является бронзовым призером ветеранского первенства мира 2021 года, а в феврале 2025-го он победил на международном турнире в Рязани.

Сахалинский боксёр взял «серебро» на международном турнире в Хабаровске

Денис Пальшин занял второе место международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Состязания проходили в Хабаровске.

Медали оспаривали более 140 сильнейших боксеров национальных сборных команд – мужчины и женщины от 19 до 40 лет. Участие приняли спортивные делегации из 16 стран. Россию представляли 19 боксеров, из них 13 мужчин и 6 женщин.

Денис Пальшин выступал в весовой категории 54 кг. Невельчанин провёл 3 боя в составе сборной России. В финале островной спортсмен уступил победу чемпиону мира и бронзовому призёру Олимпиады в Токио боксёру из Казахстана Сакену Бибосинову.

Сахалинский яхтсмен Кирилл Костин взял две медали всероссийских соревнований

Воспитанник отделения парусного спорта спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта Кирилл Костин стал обладателем двух медалей всероссийских соревнований по парусному спорту «Весенние старты».

Состязания прошли в Геленджике и собрали 545 участников из 21 региона России.

По итогам девяти гонок в классе «Лазер Радиал» Кирилл стал победителем среди юношей до 17 лет, а также бронзовым призёром в зачёте юношей до 19 лет.

Сахалинские мас-рестлеры отличились на первенстве России

В Нальчике (столица Кабардино-Балкарской Республики) состоялось первенство России по мас-рестлингу. В нескольких возрастных группах состязались свыше 400 спортсменов из 25 регионов страны. Среди них были и сахалинцы.

Серебряным призером состязаний стал Артем Наталин. Он сумел пробиться в финал, где уступил сопернику из Якутии. По итогам первенства сахалинский мас-рестлер был включен в состав сборной команды страны. Теперь ему предстоит подготовка к первенству мира.

Третье место занял Михаил Русских, который включен в резервный состав сборной команды России.

Отметим выступление воспитанника островного спорта Максима Меркулова, который сейчас представляет Санкт-Петербург. Он стал победителем первенства и выполнил норматив мастера спорта России. Ему также предстоит подготовка к первенству мира.

Сахалинская команда стала первой на чемпионате и первенстве ДФО по каратэ

188 медалей завоевали сахалинцы на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по каратэ и Дальневосточных межрегиональных соревнованиях по каратэ среди детей в Южно-Сахалинске. Островные спортсмены взяли 53 золотых, 55 серебряных и 80 бронзовых наград.

Участие в состязаниях принимали более 1000 атлетов из Хабаровского, Камчатского, Забайкальского, Приморского краёв, Республики Бурятия, Магаданской и Сахалинской областей. Местом проведения поединков стал учебно-тренировочный центр «Восток».

– Мы привезли 12 спортсменов от 6 до 20 лет, конкуренция здесь мощнейшая. Сахалинская область – это один из лидеров российского карате в принципе, здесь одна из сильнейших школ благодаря Леониду Александровичу Киму, – прокомментировал президент федерации карате Забайкальского края Антон Немкин.

Сахалинская сборная, по праву считающаяся сильнейшей в округе, вышла на татами в беспрецедентном составе – более 400 спортсменов. Среди них девять уже защищают честь страны в составе национальной сборной.

Командные места распределились следующим образом – «золото» у сборной Сахалинской области, на второй ступени Приморский край, а почётное третье место у хабаровских каратистов с результатом 26 медалей.

Победители оспаривали не только награды, но и возможность попасть на первенство и чемпионат России.

– При проведении таких спортивных событий мы всегда стараемся создать условия для спортсменов и тренеров. Это делается для того, чтобы морально подготовить ребят к другим масштабным соревнованиям. Чем меньше они будут волноваться на крупных выездных турнирах, тем более высокий результат смогут показать, – подчеркнул президент сахалинской федерации карате, главный тренер сборной команды островного региона Леонид Ким.