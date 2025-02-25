Денис Бакай завоевал золотую медаль международного ветеранского турнира по греко-римской борьбе

Рязань стала ареной проведения 52-го международного турнира среди ветеранов по греко-римской борьбе «Гран-при Героя Советского Союза Федора Полетаева». На ковер вышли свыше 300 спортсменов из 28 регионов России и нескольких дружественных стран (Беларусь, Монголия, Узбекистан и другие).

Участники были разделены на три дивизиона в зависимости от возраста. Сахалинские «греко-римляне» выступали в двух из них, сообщила пресс-служба островного минспорта.

В дивизионе В (40 – 45 лет) Рустам Умаров занял восьмое место в весовой категории до 100 кг (тренер Ци Ин Бок).

Ярче сверкнул мастер спорта Денис Бакай. Воспитанник тренера Ци Ин Бока забрал у конкурентов золотую награду в весе до 78 кг в дивизионе С. Его соперниками были семь борцов в возрасте 46 -50 лет.

Кубок России по горнолыжному спорту среди лиц с ограничением по здоровью прошёл на Сахалине

Сильнейшие спортсмены страны оспорили медали Кубка России и Всероссийских соревнований по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Они померились силами на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Спортсмены демонстрировали мастерство в четырёх дисциплинах. В супергиганте среди женщин, выступающих стоя, первое место заняла Варвара Ворончихина (Москва), «серебро» завоевала Елена Диденко (Камчатский край). В той же категории среди мужчин медаль высшей пробы взял Алексей Бугаев (Москва), второе место занял спортсмен центра спортивной подготовки Сахалинской области, представляющий также Москву, Александр Алябьев. «Бронза» досталась Ивану Васильеву (Санкт-Петербург).

В супер-комбинации среди представительниц прекрасного пола, выступающих стоя, победители распределились следующим образом: «золото» у Варвары Ворончихиной, второе место у Елены Диденко. У мужчин высшей награды удостоился Алексей Бугаев, «серебро» ушло Ивану Васильеву, а бронзовая награда досталась Александру Алябьеву.

В слаломе среди женщин пьедестал поделили Варвара Ворончихина, получившая золотую медаль, и Елена Диденко, занявшая второе место. У мужчин первая ступень пьедестала почёта у Алексея Бугаева, серебряная медаль у Александра Алябьева.

В слаломе-гиганте сильнейшими среди женщин стали Варвара Ворончихина и Елена Диденко соответственно. Среди мужчин самым быстрым стал Алексей Бугаев, серебряную награду получил Иван Васильев, а третье место занял Александр Алябьев.

Дипломом первой степени награждён тренер победителей Кубка России, старший тренер по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.