Денис Мантуров поддержал областные проекты

Зампредседателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров с губернатором Валерием Лимаренко посетили СКБ САМИ. Вице-премьера познакомили с сахалинскими проектами, в частности по развитию беспилотной авиации.

Здесь выпускаются две разработанные на острове модели: миниатюрная «Оса» и «Орлёнок» самолётного типа. В следующем году область планирует войти в число десяти регионов, которые будут реализовывать проекты по созданию крупных региональных научно-производственных центров беспилотных авиационных систем в рамках федерального проекта по развитию беспилотников.

Ирина Новикова.