Денис Пальшин завоевал серебряную медаль чемпионата России по боксу

В Иркутске завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. В ринг вышли свыше 350 спортсменов из 65 регионов страны.

Участники выявили медалистов в тринадцати весовых категориях (до 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 80, 86, 92 и свыше 92 килограммов).

Общий призовой фонд турнира составлял 26 миллионов рублей. Бонус чемпионам – 1,5 млн. рублей, вторым призерам – 250 000 рублей, бронзовым медалистам – 125 000 рублей.

Были полные трибуны и на предварительных соревнованиях, и на финале.

Серебряным призером чемпионата стал невельчанин Денис Пальшин. Воспитанник тренера Виктора Денисова выступал в весовой категории до 54 кг, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Островной боксер одержал четыре победы, проиграв только мастеру спорта международного класса Максиму Кузнецову из Кирова.

Денис Пальшин стал призером чемпионата страны второй год подряд. В 2023 году в Хабаровске у него была бронза.

Воспитанники островных шахмат приняли участие во всероссийских соревнованиях студентов

В Москве состоялись Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди студентов. Они собрали почти 200 участников из 22 команд. Состязания проходили в формате рапида и блица.

За шахматные столики сели три гроссмейстера, два международных мастера и полтора десятка мастеров ФИДЕ (в том числе, гроссмейстер из Кургана Андрей Дрыгалов, который приезжал на «Кубок АО «Гидрострой»).

За первую команду МАИ (Московский авиационный институт) были заявлены воспитанники островной школы шахмат Тигран Мовсесян и Борис Син.

В рапиде (123 участника) Тигран Мовсесян набрал 5 из 9 (43-е место), Борис Син – 4 из 9 (75-е место).

В блице (115 участников) у Мовсесяна 53-е место (5,5 из 11), у Сина – 57-е (5,5 из 11).

На Сахалине определили сильнейшие футбольные команды среди ветеранов

Завершился областной этап Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов (+40). Турнир проходил при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

– Участниками состязаний были четыре команды. В двухкруговом турнире сыграли сборные Долинска, Корсакова, Южно-Сахалинска, а также объединенная команда Невельска и Холмска, – пояснили в Сахалинской областной федерации футбола.

Больше всех очков набрали футболисты из островной столицы. Они неудачно стартовали (поражение от Корсакова – 0:3, ничья с Невельском-Холмском – 1:1). Но затем выиграли четыре матча подряд. Титул сильнейшего Южно-Сахалинску принесли 13 набранных очков.

На два очка от лидера отстала объединенная команда Невельска и Холмска. У нее – три победы, две ничьи и поражение. Выступить лучше ей помешала низкая результативность. Всего один раз НевХолу удалось забить больше двух мячей.

Тройку лидеров замкнул Корсаков, у которого побед, ничьих и поражений оказалось поровну (по два). Это дало ему восемь очков.

Вне черты призеров остался Долинск. В активе команды одна ничья (с Корсаковом – 1:1), в пассиве – пять поражений.

– Лучшими игроками турнира были признаны Владимир и Леонид Долгачевы (Южно-Сахалинск), Дмитрий Ляшкевич (Невельск/Холмск). Лучший вратарь – Эдуард Гулай из Корсакова, лучший бомбардир – Александр Тузовский (Невельск/Холмск), – подытожили организаторы.

На Сахалине впервые разыграли Кубок России по тхэквондо среди глухих

В Южно-Сахалинске впервые прошел Кубок России по спорту глухих в дисциплине «тхэквондо». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

– Свое мастерство демонстрировали около 150 спортсменов из Краснодарского, Приморского краев, республик Дагестан, Адыгея, Пензенской, Ростовской, Сахалинской областей и Москвы, – рассказал главный судья соревнований Павел Пося.

Тхэквондисты состязались в поединках по весовым категориям, а также в дисциплине «пхумсэ», демонстрируя свои технические навыки.

Сахалинскую область представлял мастер спорта России, победитель и призер чемпионатов страны по тхэквондо среди спортсменов с нарушениями слуха Игорь Ким. Завоевать медали на Кубке спортсмену не удалось, сказалась травма.

Уже два года подряд Южно-Сахалинск становится местом проведения крупных стартов по тхэквондо среди спортсменов с нарушениями слуха. Тогда на базе учебно-тренировочного центра «Восток» прошел чемпионат России по этому виду спорта. За медали боролись бойцы из 11 регионов страны.

«Акулы» выгрызли победу, отыгравшись с 0:2

В Туле состоялась очередная игра Молодежной хоккейной лиги. В «Серебряном» дивизионе Западной конференции «Сахалинские акулы» сыграли с местным «АКМ-Юниором».

Как сообщает пресс-служба островного клуба, на восьмой минуте хозяева льда вели с перевесом в две шайбы.

«Акулы» сократили отставание на 16-й минуте благодаря точному броску Владислава Игнатенко.

Во второй двадцатиминутке Антон Плехов в меньшинстве подравнял цифры на табло.

Затем Александр Устинов ненадолго вывел вперёд гостей. На 36-й минуте туляки снова восстановили равновесие.

В финальной трети команды обменялись голами: у «АКМ‐Юниор» отличился Никита Вахрушев, а у «Акул» — Руслан Тютюнников, реализовавший штрафной бросок.

Овертайм продлился всего 39 секунд, Александр Устинов оформил «дубль» и принёс победу сахалинцам – 5:4!

Отметим, что четыре шайбы из пяти забросили воспитанники сахалинского хоккея.

На Сахалине прошёл Всероссийский турнир по вольной борьбе

В Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток» состоялся Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и взрослых на призы компании «Горняк-1». Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

С приветственным словом выступил заместитель председателя правительства Сахалинской области Николай Ющук.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 13 регионов России: Москвы, Бурятии, Дагестана, Северной Осетии, Чеченской Республики, Хабаровского, Ставропольского, Приморского, Краснодарского и Красноярского краев, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей.

Почётными гостями соревнований стали президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, олимпийские чемпионы Заурбек Сидаков и Махач Муртазалиев, чемпионы мира и Европы Ирбек Фарниев, Заур Ботаев и Вадим Лалиев.

– Я считаю, что это очень знаковое и знаменательное событие не только для сахалинской земли, но и для всех атлетов, принимающих участие в этих соревнованиях. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим чемпионам, которые своим примером показывают молодому поколению, что даже в такое непростое для нашей страны время, необходимо побеждать и идти только вперёд, – отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

За звание лучших сражались юноши до 18 лет и мужчины.

В Южно-Сахалинске состоялся девятый этап БЛИЦ Гран-При

Серия традиционно проходит при поддержке АО «Гидрострой». На этот раз этап получился довольно широкомасштабным. За шахматными столиками уютно устроились флажкорубы из Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Приморского края и Санкт-Петербурга.

Столь обширная «география» участников объясняется не только популярностью серии, но и тем, что на этап были приглашены участники смены Центра для одаренных детей «Сахалинтех Алаид».

Юные дарования совместили полезное (теоретические занятия) с приятным (всеми любимым шлепаньем по часам).

Всего было сыграно одиннадцать туров по швейцарской системе. На то, чтобы заставить соперника сдаться, шахматистам давалось три минуты. Еще две секунды возвращалось им кэшбеком за каждый сделанный ход.

Лучше других временем распорядился Михаил Парецкий из Корсакова. Номер один стартового рейтинг-листа не заметил сопротивления, поделившись со своими оппонентами всего лишь одной «половинкой» очка. Результат победителя – 10,5 из 11.

На втором месте – Дмитрий Ден. Он отстал от лидера на полтора очка. Третье место разделили Артем Российченко и Сергей Габрусев из Корсакова. Оба набрали по 7,5 очков. Дополнительные показатели первого из них на весах Каиссы оказались более весомыми. Поэтому Российченко – третий, Габрусев – четвертый.

ТОП-5 замкнул Виталий И из островной столицы (7 очков). Он – единственный, кто не проиграл Михаилу Парецкому.

В пятёрке лучших – три представителя Корсакова. Портовый город превращается в островную столицу блица.

Лучший результат среди гостей показал Вадим Петровский из Амурской области (7 очков, восьмое место).

Первый женский приз также отправляется в Амурскую область. Его заслужила Анастасия Тютюнник (6 очков, тринадцатое место).