Депутат Госдумы Георгий Карлов рассказал руководителям СМИ Сахалина об итогах работы Госдумы за год

За эту сессию Госдумой принято около 300 законов, рассмотрено около тысячи. Основная масса – это вопросы социальной поддержки. Минимальный размер оплаты труда со следующего года составит по Российской Федерации 27 093 руб. Для Сахалина это 49 000 рублей. Практически на 20% будут проиндексированы пенсии.

Государство предоставляет различные преференции для проходящих службу на СВО и членов их семей. Они сами и их дети имеют право во внеочередном порядке поступать в военные учебные заведения. Получать бесплатно вторую профессию в учреждениях как среднего образования, так и высшего. И для работодателей, предоставляющих рабочие места для наших вернувшихся воинов, тоже будут созданы определённые условия.

– Те ребята, которые сегодня отстаивают нашу свободу, независимость, суверенитет с оружием в руках на линии соприкосновения, – это завтрашняя наша элита, – говорит депутат. – И если они будут дальше встраиваться в гражданскую жизнь общества, это принесёт только пользу. Достаточно вспомнить те первые, даже не десятилетия, а годы после Второй мировой войны, сколько миллионов солдат начало возвращаться в мирную жизнь. Как мы быстро победили организованную преступность, вели комсомольские стройки, летали в космос. У меня нет сомнений, что большинство воинов – это тот самый потенциал с организаторскими способностями, который будет только поднимать нашу страну.

Прокомментировал Георгий Карлов и новацию российского правительства, вызвавшую беспокойство в среде автолюбителей, – введение утилизационного сбора на автомобили.

– Я тоже автолюбитель и понимаю, что для нас, дальневосточников, любая машина 4 в. д. с мощностью двигателя больше 160 лошадиных сил не роскошь, а необходимость, – сказал он. – При формировании такого рода нормативных актов нужно, конечно, думать о Дальнем Востоке, о северных регионах. Тем более, количество проживающих на этих территориях (6 млн) некритично для 140-миллионной России. Поэтому для северян необходимы преференции, связанные с возможностью не уплачивать утилизационные сборы для автомобилей выше 200 лошадиных сил. И эту тему я возьму в работу. Обращусь к дальневосточным коллегам в Госдуме. Вместе подумаем, как с этим работать. Получится это федеральным законом пробить? Прекрасно. Если нет, пойдём другим путём. Сама борьба за возвращение победной даты 3 сентября в календарь государственных праздников уже показала, что вода камень точит. Мы занялись этой проблематикой в 2012 году. Мы добились своего. Ну и дальше будем добиваться решения проблем наших земляков.

Как известно, на протяжении нескольких лет депутат Карлов издавал альманах «Победители». В 10 томах собраны истории сотен сахалинцев, представителей славного поколения наших родителей. Будет ли продолжение?

По словам депутата, и сейчас есть те, чьи боевые заслуги могут быть представлены в альманахе, – это ветераны боевых действий. О многих несправедливо не помнят, заслуги многих несправедливо замалчивают. Кто-то из них долгие годы жил вообще под грифом секретности. А сейчас время пришло, и они могут рассказать о тех событиях, в которых участвовали.

Отвечая на вопрос журналистов о планах на следующие выборы в Госдуму, Георгий Карлов сказал, что будет участвовать в партийном голосовании. И если сможет одержать там победу и убедить своих однопартийцев в том, что сильный лидер, то на выборы пойдёт. За 15 лет депутатской работы он приобрёл серьёзный опыт.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА.