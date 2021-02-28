Депутат областной Думы Дмитрий Пашов из статуса свидетелей перешел в статус подозреваемого 

Сейчас он находится в Хабаровске, куда был приглашён для дачи показаний по уголовным делам, в которых фигурирует имя сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. Два дня он добросовестно ходил на допросы к следователю и в итоге был задержан в качестве подозреваемого.

Последние два года Пашов общается с правоохранительными органами уже «на постоянной основе», как соратник Кана.

Известно, что Олег Кан подозревается в ряде преступлений — в убийстве и нарушении таможенного законодательства. Но сейчас он скрывается за рубежом и недосягаем для следствия.

Депутат руководит компанией «Монерон», связанной с этим рыбопромышленником. И, как утверждают в предпринимательских кругах, Кан передоверил ему и свои активы.

По оценке журнала Forbes, Дмитрий Пашов возглавляет рейтинг самых обеспеченных российских депутатов и чиновников. Его доход за 2019 год превысил 6 млрд рублей.»