Депутат областной Думы приговорен к лишению свободы за соучастие в контрабанде живого краба и уклонение от уплаты таможенных платежей

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении депутата Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова.

Как соучастнику контрабанды организованной группой из России в Японию, Корею и Китай живого краба общим весом 3 391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 млрд. рублей, а также уклонения от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн. рублей.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226 УК РФ (контрабанда организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение организованной группой от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).

Суд установил, что под руководством собственника трех крупных предприятий Сахалинской области с 2014 по 2019 годы осуществлен ряд контрабандных поставок стратегически важных ресурсов за границу в соседние государства.

При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным организатору преступлений и зарегистрированным в Панаме, Гонконге и на Маршалловых Островах иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской, Владивостокской таможен.

Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах оффшорных компаний, использовалась соучастниками преступлений по своему усмотрению.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным.

Суд приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн. руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается, сообщает пресс-служба управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.