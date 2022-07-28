Депутат увеличила доходы государства на 8 миллионов. Суд постановил: Наталья Ждакаева вернет неучтенные деньги

В 2018 году депутат Саха­линской областной думы Наталья Ждакаева купила в Москве двухкомнатную квартиру. В факте покупки народным представителем столичной недвижимости не было бы ничего противозаконного, если бы депутат отчиталась обо всех источниках своего дохода за соответствующий период, потраченного на московскую двушку.

Фото: dumasakhalin.ru

Надзорный орган проверил «декларацию» Ждакаевой, установил, что сумма сделки по приобретению квартиры существенно превышает ее трехлетний доход. Поскольку в ходе проверки законность происхождения денежных средств депутат не подтвердила, прокурор Сахалинской области подал иск о взыскании суммы в доход государства.

Суд первой инстанции исковые требования прокуратуры удовлетворил частично. Но надзорный орган частичное удовлетворение не посчитал достаточным. Потому было подано апелляционное представление на судебное решение.

После рассмотрения дела о московской квартире судом апелляционной инстанции исковые требования областной прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. И с депутата Натальи Ждакаевой будут взысканы 8 031 599 рублей в доход государства.

Судебный акт вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Для погашения указанной суммы дается определенный срок.

Наталья Ждакаева родилась в Смирныховском районе. В политике самостоятельно дебютировала в 2006 году, став депутатом городской думы областной столицы. В региональный парламент прошла по спискам КПРФ в 2017 году, не являясь членом партии.

Петр ГРАДСКИЙ.

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