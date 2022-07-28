Депутат увеличила доходы государства на 8 миллионов. Суд постановил: Наталья Ждакаева вернет неучтенные деньги

В 2018 году депутат Саха­линской областной думы Наталья Ждакаева купила в Москве двухкомнатную квартиру. В факте покупки народным представителем столичной недвижимости не было бы ничего противозаконного, если бы депутат отчиталась обо всех источниках своего дохода за соответствующий период, потраченного на московскую двушку.

Надзорный орган проверил «декларацию» Ждакаевой, установил, что сумма сделки по приобретению квартиры существенно превышает ее трехлетний доход. Поскольку в ходе проверки законность происхождения денежных средств депутат не подтвердила, прокурор Сахалинской области подал иск о взыскании суммы в доход государства.

Суд первой инстанции исковые требования прокуратуры удовлетворил частично. Но надзорный орган частичное удовлетворение не посчитал достаточным. Потому было подано апелляционное представление на судебное решение.

После рассмотрения дела о московской квартире судом апелляционной инстанции исковые требования областной прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. И с депутата Натальи Ждакаевой будут взысканы 8 031 599 рублей в доход государства.

Судебный акт вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Для погашения указанной суммы дается определенный срок.

Наталья Ждакаева родилась в Смирныховском районе. В политике самостоятельно дебютировала в 2006 году, став депутатом городской думы областной столицы. В региональный парламент прошла по спискам КПРФ в 2017 году, не являясь членом партии.

Петр ГРАДСКИЙ.