С экс- депутата областной думы взыщут в доход государства свыше восьми миллионов рублей

Как уже сообщалось, при проведении прокурорской проверки полноты и достоверности сведений о доходах и расходах народных избранников, выяснилось, что стоимость приобретённого депутатом регионального парламента Натальей Ждакаевой в 2018 году в собственность дорогостоящего имущества значительно превышала полученные в отчетный период доходы. При этом депутат не смогла доказать официальный источник получения денежных средств, на которые оно было куплено, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Южно-сахалинский городской суд удовлетворил иск прокурора области частично, взыскав с неё в доход государства более 3,8 млн рублей. А судебная коллегия по гражданским делам областного суда и Девятый кассационный суд общей юрисдикции приняли решение взыскать с ответчицы полную сумму.

Решение суда вступило в законную силу. По ходатайству прокурора области суд наложил арест на две расположенные в Московской области квартиры Ждакаевой. В службу судебных приставов области направлен исполнительный лист.