Депутаты Городской Думы единогласно приняли отчёт о развитии Южно-Сахалинска за 2024 год

Глава города Сергей Надсадин 25 июня выступил перед депутатами Городской Думы Южно-Сахалинска с докладом о результатах работы администрации областного центра за 2024 год. В числе приоритетов муниципалитета – развитие дорожной сети, жилищное строительство, социальная сфера, модернизация транспорта и формирование современной городской среды.

Сергей Надсадин отметил, что прошлый год стал для Южно-Сахалинска продуктивным.

– Мы реализовывали масштабные проекты, активно развивали сферу культуры, образования, социальный блок, продолжали газификацию, программу переселения, ремонтировали дороги, дворы и дома, обустраивали новые скверы, общественные пространства. Южно-Сахалинск не стоит на месте, единой командой с депутатским корпусом и при поддержке городских инициатив губернатором Валерием Лимаренко и правительством региона движемся вперёд. Город – это не просто территория, это люди. И наша главная задача – чтобы здесь было комфортно жить, работать, растить детей, творить, развиваться, – отметил Сергей Надсадин.

В своём докладе мэр обозначил результаты по ряду основных направлений.

С 2022 года в областном центре проходит транспортная реформа.

За это время было обновлено 80% автобусного парка: на маршруты вышли 265 новых автобусов. Также в этом году приобретено ещё 15 единиц транспорта, часть из них уже курсирует по городским улицам.

В августе планируется завершить строительство автобусного парка на ул. Воздушной, после чего начнётся поэтапный ввод объектов в эксплуатацию.

Улично-дорожная сеть является одним из ключевых направлений развития Южно-Сахалинска. В прошлом году в городе был проведён масштабный ремонт дорог: завершена реконструкция моста через реку Сусую на ул. Сахалинской, обустроена ул. Смирнова в 16-м микрорайоне, проведён капремонт ул. Карьерной, ещё одного участка пр. Победы, ремонт и благоустройство ул. Науки. В 2025 году Сахалинавтодор начал расширение пр. Мира на юге областного центра, муниципалитет приступил к капитальному ремонту пр. Мира в северной части города. Также работы ведутся на пр. Победы, улицах Бумажной, Хабаровской, Горького.

Планомерно продолжается газификация муниципалитета, охватывая новые районы частного сектора.

В 2024 году свыше 1000 домовладений получили голубое топливо. На газ активно переводятся объекты коммунального хозяйства и городской транспорт.

Сохраняются темпы строительства жилья.

В прошлом году введено более 260 тысяч квадратных метров, возведено 27 многоквартирных домов. Продолжается работа по переселению горожан из аварийного жилья. В 2024 году новоселье отпраздновали 160 южно-сахалинских семей.

Ещё одно приоритетное направление работы администрации Южно-Сахалинска — создание комфортной городской среды. Благо­устройство ведётся комплексно. Большое внимание уделяется ремонту дворовых территорий.

В прошлом году всеми видами ремонта было охвачено свыше 600 дворов, отремонтировано более 1000 подъездов.

Также преображаются общественные пространства. Город завершил благоустройство набережной реки Рогатки на втором этапе, строительство сквера Защитников Отечества, благоустроена рекреационная зона «Место силы «Весточка». Южно-сахалинские улицы украсили 50 муралов, и эта работа будет продолжена. Масштабные работы по озеленению охватывают весь город: в прошлом году на клумбах муниципалитета был высажен миллион цветов.

Ключевым направлением остаётся развитие образования.

В 2024 году завершено строительство дополнительного корпуса школы № 30 в Луговом, открыт детский сад № 7 «Умка» в южной части города. Две новые школы начнут работу в этом году: на ул. Комсомольской в 16-м микрорайоне и в ЖК «Горизонт».

Продолжается возведение общеобразовательного учреждения в 19-м микрорайоне и здания детской центральной музыкальной школы.

В фокусе внимания муниципалитета остаётся развитие культуры и спорта, социальная сфера, поддержка предпринимательства и другие направления.

– Сегодняшний отчёт мэра стал первым для седьмого созыва Городской Думы. Отмечу, что это не просто формальное подведение итогов, а возможность открыто оценить достижения за 2024-й и наметить приоритеты на будущее. В отчёте отражены все важнейшие направления, нацеленные на благополучие южносахалинцев. При этом ключевые для жителей решения принимались с учётом их мнения. И это правильный подход, который мы будем продолжать. У Городской Думы и администрации сложилась эффективная модель взаимодействия, которая доказала свою результативность. Одной командой мы работаем над развитием Южно-Сахалинска и улучшением качества жизни горожан, – подчеркнул председатель Городской Думы Олег Логачёв.

Депутаты Городской Думы задали Сергею Надсадину ряд вопросов. Они касались благоустройства городских пространств, создания новых мест для отдыха горожан, газификации, капремонта инженерных сетей. На все вопросы были представлены развёрнутые ответы. Отчёт мэра принят единогласно.

Депутатский корпус Южно-Сахалинска отметил системную работу администрации города.

– Сергей Надсадин в докладе затронул основные темы, среди которых: социальная сфера, транспорт, коммунальная инфраструктура, дороги и т. д. Отчёт мэра наглядно показал, что администрация города работает системно и результативно на улучшение качества жизни горожан, а взаимодействие с жителями становится всё более продуктивным. Это правильный вектор, и нам важно продолжать совместную работу на благо Южно-Сахалинска и его жителей, – подвёл итоги заседания депутат Андрей Ширяев. – Доклад Сергея Александровича охватил буквально все сферы жизни областного центра. Могу уверенно сказать о положительной динамике развития нашего города и эффективной работе мэра и команды администрации Южно-Сахалинска, – отметил депутат Сергей Шаров.

Депутат Мария Ульянова отметила, что особый акцент в докладе был сделан на социальной сфере, успехах и планах города:

– Мэр представил планы на 2025 год, включая строительство двух транспортно-пересадочных узлов, расширение дорожной сети и программы расселения аварийного жилья. При этом бюджетная политика признана депутатами эффективной – при доходах в 49 млрд руб. дефицит составил лишь 424 млн руб., а приоритетами остаются ЖКХ, образование и поддержка бизнеса. Итоги работы администрации за 2024 год депутаты оценили как значимые для повышения качества жизни горожан. Работаем вместе дальше, – подчеркнула Мария Ульянова. – Главное сейчас не останавливаться на достигнутом, ведь каждый реализованный проект, каждая инициатива – вклад в будущее Южно-Сахалинска, города, где комфортно жить, растить детей, творить и развиваться, – высказал своё мнение депутат Сергей Дубов.

Виктор ГОРОДОВ.