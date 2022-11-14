Депутаты Госдумы предложили обязать россиян заботиться о пожилых родственниках, которые не способны себя обеспечивать самостоятельно. По мнению автора инициативы, данная мера позволит сократить количество домов престарелых в стране.

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