Депутаты Госдумы предложили обязать россиян заботиться о пожилых родственниках, которые не способны себя обеспечивать самостоятельно. По мнению автора инициативы, данная мера позволит сократить количество домов престарелых в стране.
Парадоксальная ситуация рассматривается в Корсаковском суде: в реабилитационный центр для наркоманов по ошибке забрали постороннего. Да и выбор методики отлучения от пристрастия к дурману может показаться радикальным.
Перепутанный пациент
История кажется простой, пока...