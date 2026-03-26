Депутаты областной думы проголосовали за поправки в областной бюджет

Вчера депутаты областной думы голосовали за проект закона о внесении изменений в областной бюджет на нынешний год и два последующих.

Из-за происходящих в мире событий на нефтяном рынке в нынешнем году финансы проседают по всем регионам. Не стала исключением и Сахалинская область.

Финансисты посчитали прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета на 2026 год, сумма составляет 195 млрд 67 млн 879 тыс. рублей. Общий объём расходов 222 млрд 245 млн 669,6 тыс. рублей. Дефицит в 27 млрд 177 млн 796 тыс. рублей.

В последующие два года тенденция пока такая же.