Депутаты облдумы и общественники оценили эффективность исполнения областного бюджета

В Южно-Сахалинске прошли общественные обсуждения исполнения закона о главном финансовом документе Сахалина и Курил. При том, что 2022 год был непростым – наша область, как и вся страна, столкнулись с беспрецедентными санкциями со стороны недружественых государств, результат положительный.

Доходы – 259,4 миллиарда рублей, что больше запланированного поначалу и на 94,7 млрд рублей выше чем в 2021 году. Расходы составили 201 миллиард рублей, превысив запланированный поначалу показатель в 148 млрд рублей, что без преувеличения рекорд.

Всего этого, как подчеркнул глава областного правительства Алексей Белик, удалось достичь благодаря своевременным решениям и грамотному планированию. Итог – правительство области выполнило все принятые на себя обязательства, сохранило социальную ориентированость и устойчивость региональной казны.

Ко многим ее параметрам подойдет определение рекордный или уникальный. Именно их часто применяли при обсуждении.

В начале года были опасения, что в связи с выходом из проектов иностранцев уменьшатся доходы от нефтегазового комплекса.

Звучали предположения, что кризис наступит уже в этом году, когда резко упадут налоговые платежи от «Сахалина-1».

Но, вопреки ожиданиям, в 2022 году появился профицит благодаря авансовым налоговым платежам от «Сахалина-2» . Они же создали хороший задел на год нынешний. Потом восстановил свою работу проект «Сахалин-1».

Областные власти по-прежнему во главу угла ставят поддержку доходов населения. На социально-культурную сферу пришлась большая часть расходов бюджета, ведь улучшение качества жизни на островах невозможно без опережающего развития социальной инфраструктуры, о чем постоянно напоминает глава области Валерий Лимаренко.

– Наш регион – один из лидеров Дальневосточного федерального округа по строительству жилья, – подчеркнул Алексей Белик. – В прошедшем году сдано свыше 500 тыс кв. метров жилья. Практически полностью реализованы планы по нацпроектам.

Сахалин и Курилы набрали хороший темп по развитию транспортной инфраструктуры и транспортной доступности ( показательные примеры – на линии Сахалин-Курилы появились новые суда, готовится к сдаче современное здание аэровокзала в Южно-Сахалинске), у нас стабильно на низком уровне безработица. Несмотря на возникшие трудности, уровень долговой нагрузки на бюджет остался низким.

– Расходы на социальную сферу в 2022 году составили 34, 5 млрд рублей, в числе приоритетов была борьба с бедностью, – отметила министр финансов области Ольга Лопатина. – Благодаря региональным мерам поддержки, около 4 тыс. семей было выведено из-за черты бедности.

Весомые суммы выделялись на поддержку здравоохранения, образования (здесь можно назвать приобретение автобусов для сельских школ), социальной защиты, сельских домов культуры, спорта и пр. Такой тренд сохранится и сейчас. В частности, ведется работа по запуску нового направления в островном здравоохранении – ядерной медицины. Закупка нового оборудования позволит со следующего года проводить на острове диагностические процедуры по раннему выявлению онкологических заболеваний, которые раньше делали только на материке.

– Итог нашей совместной работы с законодателями в прошлом году говорит о том, что мы выбрали верное направление, оперативно и эффективно реагируем на все вызовы, – сказал Алексей Белик.

В ходе обсуждения звучали вопросы по всем сферам островной экономики и социальной сферы.

Депутата Александра Шарифулина интересовал ход газификации. Темпы ее растут – в 2022 году к использованию голубого топлива присоединили около 1300 абонентов, на текущий год запланировано 3 тысячи. В программу газификации недавно включили село Охотское Корсаковского района. Работа, по словам Алексея Белика, находится в активной фазе.

Представители общественности обратили внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди. В частности, член Общественной палаты области Галина Грошева попросила поскорее решить проблему с записью на МРТ. Представителей Александровск-Сахалинского района беспокоит состояние дороги между их райцентром и Тымовским. Людей также тревожит ситуация с приютами для безнадзорных животных.

Эти и другие замечания с мест приняты в работу.

Итог обсуждения – депутаты и общественность приняли отчет об исполнении бюджета за 2022 год. Не последовало возражений и по линии контрольно-счетной палаты. Это убедительно доказывает, что все траты были максимально эффективными и способствовали достижению стратегических целей развития региона.

Алексей Белик подчеркнул, что подобные встречи всегда способствуют открытости и прозрачности бюджетного процесса. Ведь благополучие каждого жителя области зависит от того, как власти региона используют имеющиеся ресурсы. Поэтому так важно не только рассказать о деятельности правительства в 2022 году, но и иметь обратную связь.

В нынешнем году, по его словам, также будет сохранен социально ориентированный подход при формировании и расходах бюджетных средств.

Григорий Ростовцев.