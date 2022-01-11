Депутаты Поронайского районного собрания приняли отставку мэра Александра Радомского

Вчера в Поронайске состоялась внеочередная сессия районного собрания, на которой был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования – мэра Поронайского городского округа Александра Радомского. С сегодняшнего дня и до избрания нового руководителя у штурвала власти будет находиться первый вице-мэр Виталий Пенкин.

В мэрии Радомский отработал 14 лет: вначале заместителем главы администрации, а в 2010 году возглавил район.

— Не могу сказать, что для нас, депутатов, это было как снег на голову. Александр Михайлович прежде не раз озвучивал свои намерения, — комментирует председатель собрания Александр Урюпин. – Возможно, у человека накопилась усталость… При этом в районе все остается под контролем, экономика работает, отопительный сезон проходит в штатном режиме, системы жизнеобеспечения действуют, магазины открыты…

Мы постарались соблюсти все положенные в таких случаях процедуры, в тот же день приняли решения об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования и о формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Поронайского городского округа. Дата конкурса — 31 января, документы на участие в нем от кандидатов принимаются с 13-го по 28 января.

Кандидатом может быть зарегистрирован гражданин, достигший на день проведения конкурса возраста 21 год, не имеющий ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

— Я восприняла эту новость с сожалением, — поделилась с «Советским Сахалином» депутат областной думы Наталья Захарчук, принимавшая участие в работе внеочередной сессии поронайского собрания. — Мы знакомы с Адександром Михайловичем более 30 лет, и у меня только положительные впечатления о нем.

Думаю, в жизни каждого человека есть моменты, когда накапливается усталость, происходит «перегорание». Что-то мне подсказывает, что после некоторой паузы, отдыха Александр Радомский вполне может «выстрелить» на более высоком уровне политической жизни. У него богатейший опыт.

Пожалуй, он один из самых опытных мэров в нашей области. Под его руководством район достиг немалых успехов в своем развитии, а по некоторым позициям в лидерах. Например, в реализации программ арендного жилья и переселения людей из ветхого и аварийного фондов… У Александра Радомского мощный потенциал, который должен послужить во благо всей области. Желаю поронайцам определиться и сделать верный выбор при избрании достойного преемника!

Владимир СЛАВИН.