Депутаты Сахалинской областной Думы собрали пятьсот тысяч рублей для жителей Донбасса

Островные парламентарии перечислили часть своей заработной платы в помощь эвакуированным мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик.

К решению, которое единогласно было принято на Совете областной Думы фракциями всех представленных в региональном парламенте политических партий, присоединились все депутаты, а также работники аппарата облдумы.

По словам спикера регионального парламента Андрея Хапочкина, жители республик Донбасса, сегодня крайне нуждаются не только в нашей моральной поддержке, но и в материальной помощи:

— Мы не можем в такое сложное время оставаться в роли наблюдателей, и поэтому приняли решение перечислить свой однодневный заработок в помощь эвакуированным мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Важно, что в этом вопросе мы едины, и у нас нет никакого деления на политические партии — все депутаты приняли в этом участие. Эту акцию мы будем теперь проводить постоянно и с каждой зарплаты перечислять свой однодневный заработок жителям Донбасса, — подчеркнул Андрей Хапочкин.

15 тонн гуманитарной помощи 2 марта были отправлены с Сахалина, и сейчас уже находятся в Ростовской области. На сегодня собрано ещё около 8 тонн груза, которые будут при первой возможности отправлены в места размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Сергей Лукьянов.