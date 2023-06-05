Депутаты областной Думы заслушали отчет губернатора о деятельности правительства региона

Свое выступление глава Сахалинской области Валерий Лимаренко начал с поддержки участников специальной военной операции – эта тема одна из самых животрепещущих.

Островные власти с самого начала создали условия для подготовки мобилизованных. Помогли устранить недочеты, отремонтировали полевые лагеря на военном полигоне в Анивском районе, оснастили их всем необходимым. Приобрели немалое количество такой нужной в зоне СВО техники как беспилотники и тепловизоры, автотранспорт.

Позже заработал цех по производству дронов и центр по обучению операторов. Во всем активно помогали бизнес и общественные организации. Существенным дополнением к федеральным мерам поддержки стали региональные выплаты участникам спецоперации и членам их семей.

Это, в частности, единовременная выплата в 300 тысяч рублей при мобилизации, выплаты при ранении (250 тысяч рублей при легком и 500 тысяч – при тяжелом) и 1 миллион рублей при гибели военнослужащего сахалинца. На базе медучреждений области организовано лечение и реабилитация получивших ранения, через них прошло около 500 человек.

Недавно появились новые выплаты – для детей погибших в СВО. И это далеко не все меры поддержки. Около 3 тыс. семей получают помощь сейчас.

– Наша область первой поставила вопрос об отпусках для наших жителей, мобилизованных в зону СВО, – отметил Валерий Лимаренко. – Больше 200 островитян смогли съездить домой. – Добавлю к этому телемосты из зоны боевых действий с районами Сахалина и Курил. Мы ждем наших земляков из зоны спецоперации с победой.

В прошлом году правительство продолжило работать над доступностью и качеством оказания медицинской помощи, особенно в отдаленной местности. С этой целью начали изменения в системе управления здравоохранением. В частности, увеличилось время приема специалистов, при необходимости на прием в поликлиники приходят врачи из стационаров. За счет этого, отметил губернатор, количество приемов больных увеличилось на 30%. В селах установили 23 «Умных ФАПа», которые позволяют обследовать пациентов, передавать данные в медицинские учреждения и дистанционно получать консультации.

– Телемедицина таким образом теперь уже распространяется на села, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Это помогает своевременно заметить онкологию, сердечно-сосоудистые патологии, при необходимости провести консультации с ведущими медцентрами. В отдаленных районах у нас работают 45 автомобильных медицинских комплексов, которые помогают провести диагностику, воспользоваться услугами стоматолога. В прошлом году на их базе медицинскую помощь получили более 50 тыс. человек.

Новация нынешнего года – мобильные медицинские бригады, которые помогут компенсировать нехватку специалистов. Они начали свою работу по югу Сахалина и постепенно будут охватывать другие районы. К 1 июля они должны решить проблему кадрового голода в отдельно взятых населенных пунктах.

Изменения претерпела система диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. Таких у нас на островах порядка 150 тысяч человек. Для каждого составляется годовой план диспансерного наблюдения, за ним закрепляется своего рода администратор – «проводник здоровья». Он помогает решить различные медицинские вопросы, и, что немаловажно, окажет моральную поддержку.

– Многие из администраторов сами перенесли тяжелые заболевания и понимают, как важна такая забота, – отметил Валерий Лимаренко. – Мы собираемся набрать около 700 таких « проводников здоровья», которую смогут иногда в буквальном смысле водить человека к доктору и на процедуры. Эта новация, которой пока нет больше нигде. Подводя промежуточный итог реформы системы здравоохранения, можно сказать, что результатом ее стало снижение общей смертности. В цифрах это выглядит так – в 2021 году показатель этот был на уровне 15,7 на 1 тысячу населения до 13, 3 в 2022 году. Выросла продолжительность жизни – с 69,7 лет в 2021 году до 71,2. Руководство региона ставит задачу увеличивать продолжительность жизни и дальше и нацеливает работников социальной сферы на еще большее внимание к людям.

Правительству области пришлось также основательно заняться решением серьезной проблемы инвалидов – обеспечения их техническими средствами реабилитации (ТСР). С одной стороны – это зона ответственности территориальных подразделений Социального фонда России, с другой –чтобы добиться получения жизненно важной услуги, инвалиды и их родственники тратят огромное количество времени и сил. В прошлом году с помощью региональных властей и при участии федерального минтруда и социальной защиты 1792 инвалида смогли обеспечить нужными им средствами реабилитации.

Сейчас мы дополнительно собраны заявления от 1800 инвалидов, область вместе с Москвой решает проблему поставки им ТСР.

Людей не может не волновать жилищный вопрос.

– Два года подряд мы вводим по 500 тыс.кв.метров жилья. Это в том числе позволяет нам расселять аварийный фонд и обеспечивать сахалинцев и курильчан комфортным и безопасным жильем, – сообщил губернатор. В 2021 году нам одобрили федеральную поддержку в сумме 2 млрд рублей за опережающее расселение и завершение старой программы. В 2022 году – 11 млрд рублей. В этом еще 6 млрд. рублей. В ближайшие 4 года мы планируем переселить более 32 тыс. человек. В этом году жилищные условия улучшат 5 тыс. островитян.

Рекордные цифры ожидаются в реализации программы ремонта дворов и подъездов . Реализуют ее не только в Южно-Сахалинске, но по всей области. Вопрос должен быть полностью закрыт за два года.

В 2026 году должна полностью решиться проблема газификации. На сегодня ее уровень достигает 57%, это, по словам губернатора, дает уверенность, что программа завершится в срок.

Серьезные прорывы произошли в сфере транспортной доступности. В первую очередь это начавшиеся авиарейсы из областного центра в районы, дополнительные полеты на Курилы в пиковый сезон. С начала сезона отпусков увеличена частота рейсов в Москву из Южно-Сахалинска. Построена новая взлетно-посадочная полоса в Оху. В Южно-Сахалинске, главной воздушной гавани области, ввод этого объекта в строй запланирован на 2024 год. А в августе примет пассажиров новый аэровокзал областной столицы, он сможет обслуживать до 5 млн человек в год.

Аналогичными темпами идет развитие наземного транспорта и автодорог. Здесь самое заметное достижение – железная дорога в областном центре стала частью городского общественного транспорта, благодаря появившимся транспортно-пересадочным узлам. Началось обновление городских, пригородных и междугородних автобусов.

В целом за прошлый год сахалинская экономика показала рекордный объем инвестиций – 269 млрд. рублей, что ожидается на 29 млрд. больше, чем годом ранее. Продолжается работа по освоению Южно-Киринского месторождения в рамках проекта «Сахалин-3». Все идет по плану, запуск в 2025 году. Идет строительство нефтегазового парка – открытие в 2024 году. По проекту нефтеперерабатывающего завода начинается этап обоснования инвестиций.

На очереди – ввод в строй агропарка, проектирование модернизации Корсаковского порта и морского порта в Макаровском районе, создание лесоперерабатывающего комплекса.

В области реализуются 24 концессионных соглашения и одно соглашение о государственно-частном партнерстве с общим объемом инвестиций более 100 млрд. рублей. Они охватывают такие сферы как образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. Все это позволит создать новые рабочие места.

– Наша задача – обеспечить их высококвалифицированными кадрами. В первую очередь из числа сахалинцев и курильчан. Ведущую роль в подготовке специалистов будет играть научно-образовательный центр «СахалинТех», который создается на базе Сахалинского государственного университета, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Таким образом, мы продолжаем формировать фундамент развития области на десятилетия вперед. Те большие проекты в транспорте, промышленности, образовании, которые сейчас начинаем, определят будущее нашего островного региона и будут работать на благо сахалинцев и курильчан. Сейчас правительство и областная Дума работают как одна слаженная команда. И я благодарю за это наших депутатов.

Сергей Рябов.