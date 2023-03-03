Держат детства якоря

Читатели газеты активно помогают нам в поиске песен и их авторов. Недавно прислали видеоклип «Паром на острова» уроженца Холмска Игоря Пшеничных.

Соблазн представить эту композицию в нашем проекте был велик, но выяснилось: земляком воспеты не Сахалин и Курилы, а острова Попова и Рикорда в заливе Петра Великого близ Владивостока. Там любит отдыхать автор. Он грустит (как следует из текста), когда паром туда уходит без него. И признается, что виноват в том сам, поскольку иногда не может «сменять свой материк сует на острова мечты».

Эта песня, написанная Игорем Пшеничных в 1990-х, вошла в альбом «Острова мечты». В ее тексте острова Попова и Рикорда не упоминаются, и наши читатели решили, что речь идет о Сахалине и Курилах. Но мы, как говорится, за чистоту проекта. Продолжив поиск, обнаружили в творчестве земляка гимн родной земле («Это остров, где родился я» на слова Андрея Цыпушева) и песню «Сахалинские метели», которую сегодня представляем вам.

Несколько слов об авторе. Холмчанин Игорь Пшеничных жил в одном доме с будущим композитором, поэтом и певцом Игорем Николаевым. Несмотря на разницу в возрасте (Николаев на пять лет младше), они дружили, учились в одной детской музыкальной школе и в Сахалинском музыкальном училище.

Но тогда Игорь-старший свой профессиональный выбор с музыкой не связывал. Окончив во Владивостоке Дальневосточный политехнический институт, работал инженером на приморском предприятии «Промэлектромонтаж». Но любовь к музыке все настойчивее напоминала Игорю Пшеничных о другом его призвании.

Переломный момент пришелся на 1985-й. Тогда во Владивосток на гастроли приехали звезды отечественной эстрады Алла Пугачева, Александр Кальянов, шоу-балет «Рецитал» и Игорь Николаев. Друзья встретились, и Пшеничных стал очевидцем того, как легко и быстро Николаев написал песню о Владивостоке. Он тоже вдруг вспомнил о своей незавершенной в юности бардовской песне той же тематики.

Ночью у костра на берегу бухты Шамора Игорь Пшеничных сочинил ее эстрадный вариант и назвал композицию «Порт Владивосток». Она стала очень популярной в Приморье и вдохновила автора на новые произведения о любимом городе, в котором живет. К 150-летию приморской столицы (оно отмечалось в 2010-м) он выпустил второй сольный музыкальный альбом «Я с тобою, город мой».

У Пшеничных много авторских песен.

– В своем творчестве я всегда искренен, – сообщил Игорь в одном из интервью. – Так я чувствую романтику прошлого, возрождение в настоящем времени и большое будущее нашего города и края.

Из своих альбомов Пшеничных особо выделяет три наиболее удачные, на его взгляд, композиции. И первой называет «Сахалинские метели». А это о многом говорит. Возможно, именно она стала точкой старта в его музыкальной судьбе.

Людмила Степанец.