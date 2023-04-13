Держат марку. Островные спортсмены достойно представляют регион

В десятке лучших

В Кировске начались международные соревнования по горнолыжному спорту «На Кубок «Большого Вудъявра». В первый соревновательный день в слаломе-гиганте состязались свыше 150 спортсменов из Беларуси, Ирана, Казахстана, Черногории и различных регионов России.

Лучший результат среди островитян показал Александр Михайлов, занявший седьмое место.

В топ-10 заехали сахалинские горнолыжницы Рината Абдулкаюмова (четвертое место), Дарина Иохвидович (восьмое), Софья Крохина (девятое), сообщила пресс-служба регионального минспорта.

За три секунды до победы

В Благовещенске завершилось первенство ДФО по самбо среди юношей и девушек 12 – 14 лет. Путевки на финал первенства России оспаривали свыше 350 спортсменов 2009 – 2011 г. р.

Островные самбисты завоевали четыре медали. Победителями соревнований стали воспитанники областной спортшколы самбо и дзюдо Нуриэль Бердикулов (тренер Олег Богданов) и Вероника Макеева (тренер Асел Бекбосун).

– Вероника Макеева выиграла шесть схваток, не дав ни одного шанса соперницам. Нуриэль Бердикулов отборолся семь схваток. У него был очень сложный полуфинал. Он проигрывал два балла, но за три секунды до броска смог бросить соперника и одержать победу, – рассказал тренер островной сборной Олег Богданов.

С бронзовыми наградами возвращаются на Сахалин Маргарита Новикова из Корсакова (тренер Сергей Шаларь) и Максим Пивоварчик (спортшкола самбо и дзюдо, тренер Олег Богданов).

Путевка на первенство России

Сахалинский спортсмен Матвей Ковицин стал обладателем серебряной медали первенства Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет.

Соревнования прошли в пгт Агинское Забайкальского края и собрали 130 участников из девяти регионов Дальнего Востока.

Заняв второе место, островной спортсмен получил путевку на первенство России, которое пройдет с 10 по 15 мая в Чебоксарах.

Сахалинцы Артемий Поколов (Южно-Сахалинск) и Сержэна Цырегбаева (Южно-Курильск) заняли пятые места и получили призы лучших игроков первенства.

«Сахалин» впервые выиграл у «Зенита»

8 апреля на первенстве России по футболу (вторая лига, группа 3б) сыграны матчи второго тура. «Сахалин» в Пензе противостоял местному «Зениту».

Соперники являются соседями по турнирной таблице. «Сахалин» перед матчем занимал девятое место с 14-ю очками. «Зенит» был на одиннадцатом, набрав на два очка меньше. Так что в победе были крайне заинтересованы оба.

«Зенит», набрав три очка, опередил бы «Сахалин», а островитяне в случае успеха поднялись бы в середину.

История соперничества команд насчитывала две встречи. В обеих победу праздновал «Зенит» (1:0 и 3:0).

Как видим, ранее островитяне не только не побеждали «Зенит», но и не забили в его ворота ни одного гола. Теперь оба этих упущения были исправлены.

С первых минут гости подтвердили свои серьезные намерения острыми моментами. Голкипер «Зенита» Алексей Балаган несколько раз был в эпицентре событий, спасая свои ворота.

После перерыва забить уже могли обе команды. Более ответственно к предоставленным моментам подошла команда Олега Кокарева.

На 84-й минуте Роман Изосимов пробил штрафной с левого фланга, а в сутолоке у ворот самым расторопным оказался Андрей Сорокин, затолкавший мяч в сетку.

Гол оказался единственным. Победа «Сахалина» – 1:0.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.