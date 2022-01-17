Держатели «Карт сахалинца» сэкономили 17 миллионов рублей. Партнеры проекта – 1300 торгово-сервисных предприятий

«Карта сахалинца» представляет собой не только платежный инструмент, но и заменяет отдельные документы и проездные билеты, дает возможность получать кешбэк и скидки от партнеров проекта.

К примеру, в новом горнолыжном сезоне обладатели карты получают скидки от 5 до 10 процентов на покупку и прокат спортивного снаряжения, обучение зимним видам спорта, а также на разовые подъемы и ски-пассы.

– Количество партнеров проекта «Карта сахалинца» растет ежедневно. Мы признательны социально ориентированному бизнесу, предпринимателям, самозанятым, которые предоставляют владельцам карт скидки на свои товары и услуги. Самое главное, что у проекта появляется все больше партнеров – магазинов, аптек, гостиниц, которые действительно пользуются спросом у жителей, – рассказал заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.

Сегодня держатели «Карты сахалинца» могут получить в магазинах и кафе скидки от 3 до 10%. Среди самых популярных партнеров – сеть супермаркетов «Первый семейный», «Матрешка», «Белорусский фирменный», «Симост», «Реми», «Экономыч», кафе «Лиана» на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», «Папа-кофе», «Кулибин», «Мельница».

Помимо кафе и магазинов держателям «Карты сахалинца» доступны скидки в аптеках, салонах красоты, на автомойках, а также на проезд в автобусах, посещение спортивных и культурных учреждений, услуги туроператоров. Полный список партнеров проекта размещен на официальном сайте: eks.sakhalin.gov.ru, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня держателями карт стали уже более 55 тысяч сахалинцев и курильчан.

Ирина Новикова.