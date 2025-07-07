Держите оборону! Тепло любят не только растения, но и вредители

Чтобы на томатах не было фитофторы, применяйте различные меры защиты, в том числе и такой. Медную проволоку диаметром 1 – 2 мм порежьте на кусочки в 1 см и вонзите их в боковую часть помидорных стеблей на высоте 15 – 20 см от земли. Ионы меди спасут томаты от этой болезни.

Позаботьтесь о защите посадок капусты от вредителей. Инсектициды в торговых точках есть, приобретайте их. И повыше подокучивайте растения средних и поздних сортов, не давая возможность капустной мухе сделать кладки у корней. Эта культура любит частые рыхления, поливы (через день) и азотную подкормку, особенно если растения слабые (20 г удобрений на ведро воды с добавлением 2 г бора). Можно подкормить капусту и мочевиной (15 – 20 г на ведро воды с добавлением 2 г бора). Неплохо пролить растения розовым раствором марганцовки.

Идёт сбор земляники, поэтому исключено любое применение инсектицидов для борьбы с вредителями на плантациях. Вы сможете обработать ягодник интавиром, актеликом или «Искрой» лишь после того, как садовая земляника отдаст весь урожай. Кстати, актелик работает и против белокрылки, и против паутинного клеща.

С виноградных лоз в теплицах удаляйте лишние побеги, в том числе те, которые затеняют кисточки. Оставьте для каждой из них 2 – 3 листа, остальные удалите. Этой культуре нужны солнце, щедрые поливы, а также обработка бордоской жидкостью. На ранних сортах винограда уже хорошо сформировались кисточки. Постарайтесь, чтобы на них падал солнечный свет. Полив чистой водой совмещайте с подкормкой винограда в канавки, затем засыпайте их землёй, чтобы влага быстро не испарялась.

Вишни и сливы нередко поражаются грибным заболеванием – монилиозом. Защитит от него опрыскивание деревьев хлорокисью меди (40 г на ведро воды). При появлении монилиального ожога необходимо деревья замульчировать торфокрошкой или каким-то другим подручным материалом, чтобы вредоносные споры не разносились вокруг и не поражали другие растения. На взрослое дерево потребуется до 5 л такого раствора, на молодое – 1 – 2 л.

Облепиху обработайте железным купоросом по инструкции.

На чубушнике, крыжовнике, смородине, калине Бульденеж появляются листоеды, пилильщики, листовертки. В борьбе с ними поможет биопрепарат лепидоцид. Разведите 30 г в ведре воды и хорошо опрыскайте растения.

Чтобы не потерять урожай груш и яблок, обработайте деревья бордоской жидкостью или актеликом, тогда на плодах не будет червоточин.

Появляются слизни, поэтому, разрезав пластиковые бутылки на две части, превратите их в приманки для вредителей. Закопайте ёмкости вровень с почвой и налейте в них квас с добавлением соли. Запах напитка привлечёт вредителей, и они окажутся в ловушке.

Валентина Косенкова, агроном.

Вопрос – ответ

«Причёска» под «ёжик»

Как часто надо постригать газон?

И. Самосват, г. Корсаков.

Постригать газон следует раз в неделю, но не слишком коротко – трава не должна выгорать. Оставляйте 5 – 7 см, затем подкормите растения азотным удобрением, это придаст густоту и яркость зелени. На проплешинах газона посейте травку. В июле всходы появятся быстро.

Есть любители тени

За дачным домиком есть пустующий затемнённый уголок. Что на нём можно посадить?

Я. Филимонова, г. Южно-Сахалинск.

Островки симпатичной зелени в таком месте создадут почвопокровные растения – барвинок и живучка. Если в тот уголок попадает немного солнечных лучей, посадите астильбу, аквилегию, купену, дицентру или гортензию древовидную.

Наука рекомендует

Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства предлагает населению новые сорта жимолости, адаптированные к островному климату.

«Бакчарский великан» и «гордость Бакчара» – сорта среднепозднего срока созревания. Кусты среднерослые до полутора метров. Ягоды крупные, около 5 см в длину, сладкие и кисло-сладкие. Урожайность высокая, зимостойкость отличная. Сорта устойчивы к заболеваниям и вредителям. Самобесплодны, опыляются одновременно цветущими сортами жимолости.

«Голубой банан» – среднепоздний продуктивный сорт. Куст быстрорастущий, раскидистый, до полутора метров в высоту. Ягоды длиной до 3 см весом до 4 г. Мякоть плотная, сочная, без горечи, с оригинальным сладким вкусом. Плоды не осыпаются. Для перекрёстного опыления желательно сажать рядом несколько сортов.

«Северный буран» – канадский зимостойкий сорт позднего и растянутого плодоношения. Ягоды крупные до 3,5 см в длину и 1 см в ширину. Куст густой, раскидистый, до полутора метров в высоту.

«Северная красавица» – сорт жимолости позднего срока созревания. Куст невысокий, быстрорастущий, шаровидной формы. Плоды весом до 3,5 г, упругие, мясистые с очень толстой кожицей.

«Сердце гиганта» – среднепоздний высокоурожайный сорт с отличным вкусом. Куст шириной до полутора метров. Ягоды крупные, длиной около 3 см. Мякоть плотная, сочная, сладкая, ароматная.

Адрес института: Южно-Сахалинск, п/р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22.