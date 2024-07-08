Держите в порядке клумбы и грядки. А деревья и кустарники не менее 6 раз за сезон обрабатывайте раствором бордоской жидкости и средствами от листоедов

В теплицах идёт бурный рост томатов. Поливайте их щедро (не менее 1 л воды на куст), особенно если верхний слой почвы сухой. Корни этих растений уходят на глубину до 35 см, и им должно хватать влаги. Слабые кустики подкормите органикой (1 л навоза и 30 – 40 г диаммофоски на ведро воды), тогда их развитие ускорится.

Когда первые помидоры станут величиной с грецкий орех, удалите под кистями по листку. Но не спешите это делать, если плоды не завязались. Не выщипывая, а выламывая пасынки, оставляйте от них в пазухах листьев так называемые «шпыньки» в 1 см. Перед этой процедурой вымойте руки с мылом и используйте для дезинфекции инвентаря раствор марганцовки.

Прищипывайте высокорослые томаты. Помогите этим растениям удерживать крупные тяжёлые плоды, натянув сетки или применив иные подпорки.

Даже в солнечный день ранним утром не открывайте двери и фрамуги теплиц, дайте высохнуть росе. В холодную погоду томаты подвержены вирусным болезням. На Сахалине свирепствует стрик. Возбудитель этого заболевания передаётся с семенами, а в почве на растительных остатках томатов сохраняется около года. На плодах стрик проявляется в виде сеточки из черных «ниточек», и помидоры становятся практически несъедобными.

Распространяется такое заболевание при недостатке тепла, поэтому прогревайте теплицы до 22 – 24 градусов и подкармливайте растения азотно-калийными удобрениями. Чтобы искоренить стрик, надо сменить почву на штык лопаты либо пролить её кипятком, но это уже осенью. Сейчас больные растения лучше удалить, а остальные опрыскать 1-проц. суспензией (30 – 50 г коллоидной серы растворить в ведре воды). Некоторые дачники обрабатывают посадки процеженным настоем свежего коровяка (1 часть органики на 10 частей воды).

До 16 июля проведите новые посадки укропа, салата, редиса, щавеля, лука-батуна, лука-шнитт, чёрной и белой редьки (под укрытие). Перед посевом кимчи почву опудрите табачной пылью, хорошо пролейте. Через каждые 20 см набейте лунки, разложите в них по два семечка этой культуры и засыпьте землёй. Высевая салат «ромэн», соблюдайте между растениями такое же расстояние.

Что касается огурцов, то при слабом поливе они будут развиваться очень медленно. И качество плодов будет низким, ведь огуречная лиана очень требовательна к влаге. Корни огурцов слабые и находятся почти на поверхности, а верхний слой почвы быстро пересыхает. К тому же у растений много крупных листьев. Будете держать огурцы на сухом пайке, останетесь без урожая – лианы сбросят завязь и листья.

Поливайте посадки тёплой водой. Держите в теплице бочку с раствором органики, время от времени помешивайте удобрение. Оно будет выделять углекислый газ, что улучшит опыление зеленцов. Неправильно действуют огородники, удаляя на огуречных плетях пустоцветы, ведь они тоже участвуют в опылении.

Нижние листки на огурцах вместе с первой завязью лучше удалить. К тому же этот агроприём ускорит образование боковых плетей, на которых появится много завязи. Несмотря на то, что многие огурцы – самоопыляющиеся партенокарпики, посадите с ними по соседству 2 – 3 растения, которые опыляются насекомыми, это тоже будет работать на урожай.

Дачники иногда спрашивают: почему огурцы горчат? Это результат плохого полива. Кстати, поливы должны быть закрытыми, то есть в бороздки вокруг растений, которые затем надо прикрыть почвой. Некоторые огородники возле корешков огурцов прикапывают пластиковые бутылки с небольшими отверстиями и подкормкой. Тогда растения не испытывают дефицита питательных веществ и влаги.

Еще одна забота дачников – рыхление овощных растений после каждого полива и подкормки, иначе почвенная корка затруднит доступ кислорода к корням.

На некоторых участках желтеют стрелки чеснока, проявляются серая и белая гнили. Пролейте посадки раствором 1 стакана соли в ведре воды, просыпьте междурядья триходермином. И ещё. Если лук-репка сам выходит на поверхность земли к солнечным лучам, то головкам чеснока надо помочь в этом.

Хорошо развиваются морковь и свёкла. Загущенные посадки прореживаем, оставляя между корнеплодами расстояния соответственно в 3 – 5 и 10 – 15 см. Подпитайте эти культуры азотно-калийными удобрениями. Свёклу пролейте раствором 10 г борной кислоты и 40 – 60 г соли в ведре воды.

Землянику садовую (желательно под дождь) подкормите сложным удобрением с высоким содержанием калия или древесной золой. На некоторых клубничных плантациях в виде белого налета на листьях проявилась мучнистая роса. Если урожай не подоспел, то такие розетки обработайте бордоской жидкостью или содой (1 ст. ложка на 10 л воды), а пораженные листья аккуратно удалите и сложите в пакет. Но учтите, что такую обработку надо провести за 20 дней до сбора урожая.

Макушки малины для дополнительного появления побегов и ягод прищипните на 10 см.

Сад регулярно обрабатывайте раствором бордоской жидкости и средствами от листоедов. Таких процедур за сезон должно быть не менее шести.

Валентина Косенкова, агроном.

Вопрос – ответ

Вам повезло

В водоёме на участке поселились лягушки. Есть ли от них какая-то польза?

Л. Горюнова, г. Корсаков.

Лягушки и жабы очищают сады и огороды от множества вредных насекомых, их личинок и слизней. Лягушки охотятся днём, а жабы – вечером и ночью. Так что не обижайте дачных «новосёлов».

Против вредителей

Сколько раз за сезон на участке можно использовать препараты фитоверм и искра-био?

Ю. Серебрякова, г. Макаров.

Эти биопрепараты для человека безвредны. Тем не менее за сезон рекомендуется проводить ими не более двух обработок в сухую ясную и безветренную погоду.

Рыхлитель почвы

Какой песок полезно добавлять в землю на дачном участке и в каких пропорциях?

Г. Комлева, п/р-н Новоалександровск.

Песок делает землю рыхлой и мешает расти грибам и лишайникам, поэтому дачники тонким его слоем присыпают посевы. Лучше использовать речной крупнозернистый песок. Но можно промыть любой, главное, чтобы в нём не осталось частиц глины. Песок добавляют в торф, чернозём и любую землю в пропорции 1:5 или 1:10. Не используйте мелкий, красноватый песок. В нём много соединений железа и других металлов, замедляющих рост растений.