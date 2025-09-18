Десант Победы на Шумшу

На днях серию военно-патриотических песен о наших островах пополнила авторская композиция «Сахалин и Курилы» земляка Георгия Зобова из областного центра. Это известный дальневосточный композитор, поэт, аранжировщик, вокалист, продюсер, звукорежиссёр областной филармонии и активный участник нашего проекта.

Вот что он рассказал:

– Песня «Сахалин и Курилы» написана по просьбе губернатора Валерия Игоревича Лимаренко к 80-летию победных событий на курильском острове Шумшу. Съёмки клипа вела команда известного продюсера, музыканта, автора всероссийских песенных проектов Тимура Ведерникова. Они проходили в Южно-Сахалинске и на Шумшу, где восемь десятилетий назад высадился курильский десант, освобождая остров от японских захватчиков.

Мы всей командой постарались запечатлеть реконструированные события знаменательной даты – 18 августа 1945 года. Ведь то сражение стало ключевым моментом в советско-японской войне.

У подножия высоты, где шли бои и капитулировала война, где недавно открылся военно-исторический мемориальный комплекс павшим героям, и прозвучала премьерная песня Георгия Зобова. Её с большим чувством, местами на пределе эмоций исполнили артист музыкальной академии Ларисы Долиной Святослав Булатов, артист Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова Алексей Солдатов и Тимур Ведерников. А по-другому и быть не могло, к этому взывала политая кровью земля Шумшу.

В клипе документальные кадры морской десантной операции чередуются с фрагментами исторической реконструкции события, а проникновенные песенные строки заряжают видеоряд особыми эмоциями. Не случайно с первых же дней появления песни «Сахалин и Курилы» в социальных сетях эта работа большого творческого коллектива набирает тысячи просмотров.

Значит, ожившая история с нами. Она в наших сердцах, как и светлая память о десантниках, своим бесстрашием и мужеством победивших войну, смерть и забвение.

Людмила Николаева.