Десантная операция на Курилы. Глава региона посетил Шумшу и Итуруп

В конце прошлой недели на Шумшу высадился представительный десант заместителей руководителя президентской администрации Сергеем Кириенко, полпредом в ДФО Юрием Трутневым и губернатором Валерием Лимаренко. Целью поездки был осмотр места, где по инициативе президента России в будущем разместится музейный комплекс. После посещения самого северного острова глава региона переместился на юг гряды, чтобы оценить развитие Курильского района.

Испортил мебель? Плати!

Прибыв на Итуруп, губернатор отправился в село Горное, расположенное в 56 км от Курильска. В населенном пункте идет восстановление 13 домов бывшего военного городка, строители пока отстают от сроков. Ремонтируя кровлю одного из домов, подрядчик не учел погодные условия. Из-за этого мокнут стены в подъездах, в 46 квартирах пострадало имущество островитян, которые обратились к губернатору с жалобами.

— 46 актов должны быть оплачены в понедельник, – передает сайт областного правительства слова Валерия Лимаренко. – Если в понедельник оплаты не будет, следственный комитет и прокуратуру я лично приглашу.

В бывшем военном городке проживают 700 человек: военные пенсионеры и гражданское население. Жилой фонд Горного передан на баланс района в 2018 году. Из 27 домов, в которых ремонта не было тридцать пять лет, решено восстановить тринадцать.

Подрядчик ведет работы здесь с 2023 года. Строители заменят системы отопления, водоснабжения, канализации, обустроят сетевое хозяйство, обновят кровлю, оконные блоки, балконы, подъезды, фасады, приведут в порядок подвалы.

Ремонт идет параллельно занятиям

После проблемных домов глава региона осмотрел сельскую школу – в ней тоже идет капитальный ремонт. В учебном заведении Горного обучаются 83 сахалинца. Коллектив состоит из 23 педагогов. За минувшее лето в здании заменили окна, починили кровлю, обновили пожарную сигнализацию и охранную систему, отремонтировали спортивный и тренажерный залы. Сейчас строители завершают замену обшивки фасада.

Как объяснил руководитель островного Минобразования, из-за географической отдаленности школы и невозможности перевести учеников в другое учреждение, было принято решение не останавливать ремонт после начала учебного года. Занятия идут в помещениях первого и второго этажей, часть здания перекрыта для доступа учеников.

Ремонт выполнен на треть объема, завершение работ ждут в 2025 году. Подрядчику предстоит отремонтировать системы водоснабжения и водоотведения, заменить электрику, отделать внутренние помещения школы и фасад здания.

Итуруп получит технику, генератор, автобус и остановку для него

После Горного губернатор говорил с жителями района, которых собрал на встречу в Курильске.

Островитяне просили построить в местном аэропорту автобусную остановку и удобную зону выдачи багажа. Воздушная гавань Курильска нуждается в расширении, так как за последние годы вырос пассажиропоток. Губернатор обещал модернизировать аэропорт, а остановку поставить уже в следующем году.

Сотрудник коммунального предприятия рассказал о плохом состоянии техники. «Что нужно закупим и передадим», – ответил губернатор. Также оперативно принято решение о генераторе для детсада «Аленушка» и автобусе, который будет возить детишек из Рейдово.

Курильчанка беспокоилась о плохом содержании улицы Строительной. Местные власти при этом заверили руководителя региона: дорога обслуживается вполне прилично. После встречи Валерий Лимаренко заехал на Строительную улицу и убедился: ямы и рытвины присутствовали не только в женском воображении. Чиновники получили указание: немедленно привести дорогу в порядок и содержать в таком состоянии.

Сергей МАКАРОВ.