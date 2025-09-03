Десантники отряда Героя Советского Союза  Шутова уничтожили 17 танков на острове Шумшу

Подполковник Герой Советского Союза Петр Шутов, командуя отрядом захвата Шумшу в ходе Курильской десантной операции, несмотря на ранения, лично поднял подразделение в решающую атаку, а получив тяжелое ранение в грудь, до последнего отказывался от эвакуации в госпиталь. Об этом рассказывается в мультимедийном проекте Минобороны РФ “Японский рейх” пал следом за германским”.

Там отметили, что 18 августа 1945 года в то время заместитель командира 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии майор Петр Шутов возглавлял отряд захвата берега Шумшу. Его подразделение, преодолев ожесточенное сопротивление японских войск, высадилось на острове Шумшу в районе мыса Кокутан-Саки и обеспечило плацдарм для высадки основных сил десанта.

“Будучи ранен в руку и ногу, майор лично поднял подразделение в решающую атаку. Ему пришлось столкнуться с 11-м танковым полком под командованием полковника Икеды Суэо. В ходе боя десантники, вооруженные лишь противотанковыми орудиями и гранатами, уничтожили 17 из 18 вражеских танков”, – отметили в ведомстве.

В том же бою Шутов был тяжело ранен в грудь.

“Не имея возможности двигаться, он передал командование начальнику штаба, но приказал нести себя на носилках вперед, чтобы видеть поле боя. Лишь убедившись в успехе атаки, заместитель командира полка согласился эвакуироваться в госпиталь. Его состояние было критическим, он считал себя обреченным, но его воля и усилия врачей спасли [ему] жизнь”, – рассказали в Минобороны.

(ТАСС).