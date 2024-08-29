Десанту Победы посвящается

3 сентября мы будем отмечать 79-ю годовщину Победы над японскими милитаристами и окончания Второй мировой вой­ны. Символично, что последним огненным рубежом на границе долгожданного мира стали освобождённые Курильские острова.

Собственно, эти события и предопределили выбор песенных композиций, с которыми мы сегодня познакомим наших читателей.

Одну из них под названием «Бой морпехов за Курилы» написала автор-исполнитель Анастасия Башманова из г. Обнинска Калужской области (аранжировка Андрея Костина).

Анастасия окончила колледж искусств с красным дипломом и профессионально занялась творчеством. Лауреат множества всероссийских конкурсов, она – желанный гость на концертных площадках не только в своём регионе, но и в Москве и Санкт-Петербурге.

В социальных сетях её треки (особенно посвящённые военно-исторической тематике из серии «Моя великая Россия») просмотрело уже более полутора миллионов пользователей. Песня «Бой морпехов за Курилы» органично вошла в этот цикл наряду с такими работами Анастасии, как «Панфиловцы», «Санитарочка», «Десантная пехота», «Александр Невский», «Наполеон и Кутузов», «Мы не варвары» и другие.

В творчестве 28-летней певицы, поэтессы и композитора, целью своей жизни считающей служение людям, более сотни композиций и свыше 40 авторских песен. На своей интернет-страничке Анастасия Башманова написала: «Если в это трудное время мы будем поддерживать друг друга, то будем непоколебимы. И в нашей стране не останется слабых, все будут как один сильный воин! Спасибо тем, кто защищал и защищает нас, жертвуя своими жизнями!».

У Аркадия Иршенко, ещё одного участника проекта «Воспетые острова», тоже есть композиция о павших героях. Написана она под впечатлением от общения со знакомым ему ветераном войны, в 1945 году приближавшим победу над милитаристской Японией. «Дело было на островах» – такую ремарку к песне «Курилы» сделал Аркадий. Аранжировку к треку выполнили его друзья Александр Кулаев и Раф Минеев.

Иршенко родился на Сахалине и прожил здесь 20 лет. Любовь к музыке у него от родителей: отец играл в военном оркестре, а мама пела в хоре. Аркадий окончил музыкальную школу. Старшеклассником играл в школьном вокально-ин­стру­ментальном ансамбле. Высшее образование земляк получил в Новосибирске, где из сахалинских студентов разных вузов сформировался «Оркестр Сусунайской долины». По этому поводу Аркадий даже написал одноимённую песню.

Сейчас он живёт в Ярославской области, с творчеством не расстаётся. Сочиняет авторские песни, эстрадную музыку, русский рок, лёгкие джазовые, блюзовые и фокстротные композиции. Виртуозно играет на клавишных инструментах и гитаре. Предлагаем послушать аудиозапись его песни, посвящённой освобож­дению Курил в 1945-м.

Людмила Степанец.