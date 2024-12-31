Вторник, 31 декабря, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Десятилетняя Даша получила подарок от председателя сахалинского правительства

Школьница Даша из Южно-Сахалинска  интересуется географией и давно мечтает об интерактивном глобусе. Об этом  она написала Деду Морозу. Роль новогоднего волшебника взял на себя председатель сахалинского правительства Алексей Белик. Шар с именем Дарьи он снял с ветки «Елки желаний» в Южно-Сахалинске. И лично вручил девочке долгожданный подарок.

– Новый год – это особый праздник. Благодаря проекту «Елка желаний», мы исполняем детские мечты. Но наши юные дети получают не только различные вещи, которыми можно пользоваться для игр или учебы. Прежде всего мы отдаем им частицу своего тепла, которая, надеюсь, в дальнейшем будет согревать их души. А они в свою очередь поделятся этим теплом с окружающими, – сказал Алексей Белик.

В качестве ответного подарка Даша преподнесла главе правительства елочку, которую сделала из глины своими руками.

– Интерактивный глобус – это современное устройство, которое рассказывает много всего интересного, полезного о географии нашей страны и всего мира. Для Даши это лучший подарок, – говорит  мама девочки Елена Владимировна.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года. Члены правительства Сахалинской области ежегодно принимают участие в этой доброй акции.

Предыдущая статья
Поздравление полпреда ДФО  Ю. П. Трутнева
Следующая статья
Редакция газеты «Советский Сахалин» желает сахалинцам и курильчанам счастья, здоровья, всех благ и удачи в Новом году!
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ