Десятилетняя Даша получила подарок от председателя сахалинского правительства

Школьница Даша из Южно-Сахалинска интересуется географией и давно мечтает об интерактивном глобусе. Об этом она написала Деду Морозу. Роль новогоднего волшебника взял на себя председатель сахалинского правительства Алексей Белик. Шар с именем Дарьи он снял с ветки «Елки желаний» в Южно-Сахалинске. И лично вручил девочке долгожданный подарок.

– Новый год – это особый праздник. Благодаря проекту «Елка желаний», мы исполняем детские мечты. Но наши юные дети получают не только различные вещи, которыми можно пользоваться для игр или учебы. Прежде всего мы отдаем им частицу своего тепла, которая, надеюсь, в дальнейшем будет согревать их души. А они в свою очередь поделятся этим теплом с окружающими, – сказал Алексей Белик.

В качестве ответного подарка Даша преподнесла главе правительства елочку, которую сделала из глины своими руками.

– Интерактивный глобус – это современное устройство, которое рассказывает много всего интересного, полезного о географии нашей страны и всего мира. Для Даши это лучший подарок, – говорит мама девочки Елена Владимировна.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года. Члены правительства Сахалинской области ежегодно принимают участие в этой доброй акции.