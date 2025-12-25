Десятки частных домов в областном центре сутки оставались без воды

Это обращение из Южно-Сахалинска поступило в редакцию «Советского Сахалина» во вторник вечером.

«Наша семья проживает в областном центре на улице Яблочной, – пишет Николай, житель частного дома в северо-восточной части областного центра (указан конкретный адрес автора и контактный телефон. – Прим. ред.). – С утра 23 декабря по всей улице отключили воду, и её не было весь день. Заранее об отключении не предупреждали. Дозвониться в экстренные службы было невозможно…

Куда только не звонил – трубки не берут. В службу 112 три или четыре раза пытался дозвониться. Почти час продолжались эти телефонные мучения.

Наконец, связаться удалось, мне ответили, что ничего сделать не могут. Перенаправили мой вопрос другим ведомствам. Через некоторое время мне перезвонили с телефона +74242723240 (телефон «РВК-Сахалин» в Южно-Сахалинске. – Прим. ред.) и спросили: «У вас проблемы с водой?». Я сказал: «Да, даже попить нечего». На что услышал упрёк: «У тебя что, родителей нет или друзей, чтобы привезти воду?».

Но ведь я плачу за воду, чтобы меня обеспечивал горводоканал, а не родители или друзья!

Наконец, ведомство решило эту проблему: нам привезли три пятилитровые бутылки воды! Причём на частном автомобиле. Мы-то думали, приедет автоцистерна-водовоз! Оповестили соседей, чтобы те приготовили тару. Дети собрали вёдра и канистры.

В водоканале сказали, что на следующий день воды тоже скорее всего не будет. Так оно и оказалось.

На моё обращение в официальный телеграм-канал регионального правительства поступил лаконичный ответ: «По информации «РВК-Сахалин», на сетях обнаружена утечка, аварийные службы работают над устранением».

Николай ПИТЕРСКИЙ.

КСТАТИ

С 1 января 2022 года МКП «Городской водоканал» в Южно-Сахалинске сменила компания-концессионер «РВК-Сахалин». Она входит в группу компаний «Росводоканал», головной офис которой находится в Москве.

От редакции

Понятно, что в работе коммунальных служб может быть всякое, и аварии случаются. Но почему-то другие ведомства находят возможность оповещать людей. Например, у энергетиков есть телефон 782-782, по которому в режиме автоответчика можно получить оперативную информацию о том, что произошло, какие меры принимаются и когда ориентировочно проблема будет решена. В случае с «РВК-Сахалин» – увы.

Журналист «Советского Сахалина» в первой половине дня 24 декабря несколько раз пытался дозвониться по телефону, указанному Николаем, но в ответ лишь краткий комментарий «автоответчицы»: дескать, к сожалению, в данный момент абонент недоступен.

Редакция направила соответствующий запрос в мэрию областного центра. Ответ поступил оперативно: «По информации «РВК-Сахалин», сейчас идут работы по устранению аварии на водопроводе в районе улиц Горной и Родниковой, в связи с этим ряд улиц отключены. Работы планируют завершить до 16.00».

Но вопрос о том, собирается ли кто-то обеспечить водой людей до указанного времени, так и повис в воздухе. А между прочим, по улице Яблочной живут и семьи с детьми, и не вполне здоровые пожилые люди. К примеру, по соседству с Николаем проживает мужчина, недавно перенёсший операцию на сердце.

Вообще, судя по обращениям в редакцию, у людей накопилось немало претензий в адрес ресурсоснабжающей организации. Вот некоторые из них.

«Прошу срочного вмешательства в чрезвычайную ситуацию в 19-м микрорайоне города. Население более суток остаётся без холодного водоснабжения. Это создаёт прямую угрозу аварий из-за повсеместного использования газовых котлов, требующих подпитки водой. Риск разморозки систем отопления и поломок оборудования критически высок. Необходимо в экстренном порядке устранить аварию и восстановить подачу воды».

«Есенина, 5а. ОПЯТЬ проблемы с водой!!!!! Нет ни горячей, ни холодной!!!!! Сколько это может продолжаться????? Летом копали, осенью копали, перерыли всё, что могли!!! Где итог????? Кто-нибудь проверяет качество выполненных работ???? Для чего проводят летом профилактические работы??? Издевательство!!!!!!»

P. S.

У представителей юридических лиц тоже есть вопрос: оплата за услуги возросла многократно, но при этом надёжность и качество обеспечения этим важнейшим ресурсом оставляют желать лучшего.