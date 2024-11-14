Детский социальный туризм становится популярным в регионе

Сейчас организаторы делают упор на детей из северных районов области. Совсем недавно в Южно-Сахалинск приезжали школьники из Углегорска. На прошлой неделе в областную столицу прилетали одиннадцатиклассники из Охи.

Первой точкой путешествия ребят из самого северного города Сахалина была служба спасения «Центр обработки вызовов системы 112 Сахалинской области». Здесь им рассказали о значимости служб спасения, показали обустройство центра и ознакомили с работой диспетчеров. Некоторые школьники сделали тестовый звонок по заранее придуманным сценариям (пожар в школе, учитель потерял сознание) и наглядно убедились в точной и молниеносной работе специалистов.

– Мне приходилось звонить в службу спасения. А сегодня удалось увидеть, что дальше делают с вызовом, – поделился впечатлениями одиннадцатиклассник Алексей Мацков. – Такое погружение в работу очень интересно.

Программа поездок детей познавательная и развлекательная. Для школьников она отчасти профориентационная. Детям проводят экскурсии на предприятия региона, где им показывают, как производится сыр в «Грин Агро-Сахалин», как дрессируют служебных собак в кинологическом центре, как лепят пельмени в ООО «Ханаан», и многое другое. Программу туроператоры подбирают по возрасту школьников: младшеклассники в игровой форме узнают о производстве, а старшеклассники более детально и серьёзно знакомятся с профессиями и технологиями. Скоро ребята смогут увидеть, как производят водород, и попробуют собрать дрон.

Детям нравятся экскурсии на оленью ферму, «Горный воздух», в зооботанический парк, по музеям островной столицы. А в историческом парке «Россия – моя история» школьники узнают о рынке труда в проекте «Билет в будущее». И в игровой форме формируют представление о своей будущей профессии.

Есть ещё и развлекательная программа, вызывающая особый восторг у детей, с посещением аквапарка, интеллектуальной командной игрой «Патриот» и мастер-классами. Поездки финансируются региональным бюджетом и организуются туроператорами. Из ближайших районов школьники приезжают на день, из отдалённых – с ночёвкой в одной из гостиниц города и полноценным питанием в кафе.

– В следующем году будут новые экскурсии, новые промышленные и производственные организации. Наши программы станут более интересными и разноплановыми, понравятся детям из разных районов, – рассказал ведущий советник отдела туризма министерства туризма Сахалинской области Иван Шевченко.

Цель детского социального туризма в том, чтобы юные островитяне познакомились с родным регионом. Проект активно работает с 2021 года. Первоначально в нём приняли участие всего 2,5 тыс. школьников. А в этом году 37 тыс. ребят провели выходные в Южно-Сахалинске. Ожидается, что к Новому году эта цифра вырастет до 40 тыс.

Анастасия КАРАМУШКИНА.