Пятница, 15 ноября, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Детский социальный туризм становится популярным в регионе

Охинские школьники и психолог службы спасения Татьяна Анфимова делают тестовый звонок по номеру 112 и рассказывают о пожаре в школе.

Сейчас организаторы делают упор на детей из северных районов области. Совсем недавно в Южно-Сахалинск приезжали школьники из Углегорска. На прошлой неделе в областную столицу прилетали одиннадцатиклассники из Охи.

Первой точкой путешествия ребят из самого северного города Сахалина была служба спасения «Центр обработки вызовов системы 112 Сахалинской области». Здесь им рассказали о значимости служб спасения, показали обустройство центра и ознакомили с работой диспетчеров. Некоторые школьники сделали тестовый звонок по заранее придуманным сценариям (пожар в школе, учитель потерял сознание) и наглядно убедились в точной и молниеносной работе специалистов.

– Мне приходилось звонить в службу спасения. А сегодня удалось увидеть, что дальше делают с вызовом, – поделился впечатлениями одиннадцатиклассник Алексей Мацков. – Такое погружение в работу очень интересно.

Программа поездок детей познавательная и развлекательная. Для школьников она отчасти профориентационная. Детям проводят экскурсии на предприятия региона, где им показывают, как производится сыр в «Грин Агро-Сахалин», как дрессируют служебных собак в кинологическом центре, как лепят пельмени в ООО «Ханаан», и многое другое. Программу туроператоры подбирают по возрасту школьников: младшеклассники в игровой форме узнают о производстве, а старшеклассники более детально и серьёзно знакомятся с профессиями и технологиями. Скоро ребята смогут увидеть, как производят водород, и попробуют собрать дрон.

Детям нравятся экскурсии на оленью ферму, «Горный воздух», в зооботанический парк, по музеям островной столицы.  А в историческом парке «Россия – моя история» школьники узнают о рынке труда в проекте «Билет в будущее». И в игровой форме формируют представление о своей будущей профессии.

Есть ещё и развлекательная программа, вызывающая особый восторг у детей, с посещением аквапарка, интеллектуальной командной игрой «Патриот» и мастер-классами. Поездки финансируются региональным бюджетом и организуются туроператорами. Из ближайших районов школьники приезжают на день, из отдалённых – с ночёвкой в одной из гостиниц города и полноценным питанием в кафе.

– В следующем году будут новые экскурсии, новые промышленные и производственные организации. Наши программы станут более интересными и разноплановыми, понравятся детям из разных районов, – рассказал ведущий советник отдела туризма министерства туризма Сахалинской области Иван Шевченко.

Цель детского социального туризма в том, чтобы юные островитяне познакомились с родным регионом. Проект активно работает с 2021 года. Первоначально в нём приняли участие всего 2,5 тыс. школьников. А в этом году 37 тыс. ребят провели выходные в Южно-Сахалинске. Ожидается, что к Новому году эта цифра вырастет до 40 тыс.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Предыдущая статья
Специалисты Российского Красного Креста обучают школьников
Следующая статья
Благоустраивать сахалинские города помогает участие во всероссийском конкурсе
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ