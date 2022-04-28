«Детский» вопрос для взрослых. Не праздный, он требует не только ответа по существу, но и реальных действий

Зададим себе простой вопрос: что мы знаем сегодня о Сахалинской областной детской библиотеке?

И честно признаемся – крайне мало. Думается, многие из взрослых не смогут даже ответить, где она находится. А некоторые удивятся, когда узнают, что вот уже более 40 лет важнейшее для воспитания подрастающего поколения учреждение размещается в жилом доме по проспекту Мира в Южно-Сахалинске, где занимает всего два этажа одного подъезда. И часть подвала… Выше находятся обыкновенные квартиры. Тесно и неудобно, хотя руководство библиотеки и старается создать уют для читателей.

Между тем библиотеку посещают тысячи ребятишек (по официальной информации, более 11 тыс.). Здесь проходит множество мероприятий – викторины, конкурсы, занимательные игры, которые развивают общую культуру детей, формируют их картину мира. Все направлено на воспитание личности, патриотов страны. По большому счету, это центр детства. По крайней мере, сахалинские библиотекари стремятся сделать его таковым, чтобы у ребенка возник интерес к книге – носителю духовности.

Представляется, что место детской областной библиотеке – в просторном, комфортабельном, современном здании (если не во дворце!), с удобными подходами, с интерактивными читальными залами и специально оборудованными книгохранилищами.

Подобные планы и мечты давно лелеют и работники библиотеки, и родители, и госслужащие сферы культуры. Но, как правило, бюджет не предусматривал их воплощения. На протяжении многих лет постоянно звучали ссылки на трудные времена. Особенно в последние годы.

Правда, в 2019-м благодаря усилиям ряда специалистов, библиотекарей, неравнодушных общественников, отдельных депутатов региональное министерство культуры и архивного дела приобрело здание для библиотеки. Но радостные эмоции пришлось поумерить – здание предстояло обустроить, поскольку оно предназначалось для торговли.

Следует внести изменения в планировку помещений, приобрести новое оборудование. Для этого требовались специалисты, способные заниматься сложными техническими вопросами. Естественно, детская библиотека такими компетенциями не обладает, как и средствами. И дело опять затянулось. Раньше мешала пандемия, теперь гео­политическая обстановка, санкции и прочее. Впрочем, в конце апреля появилась информация о проведении конкурса на ремонт нового здания. Чем он закончится, будет ясно через месяц…

В прошлом году впервые за последнее время на праздник, посвященный Неделе детской книги, не смогли приехать лучшие юные читатели из муниципальных образований области – из-за бюджетных средств. Участвовали только южносахалинцы.

Благодаря профессионалам своего дела – библиотекарям, а также сахалинской детской писательнице Елене Долгих – праздник состоялся, и дети получили в подарок книги.

История повторилась и в 2022 году. Между тем Неделя детской книги вот уже 79 лет является одним из самых значимых событий в отечественной детской литературе и в жизни детских библиотек страны. Практически всегда государственные власти шли навстречу этому событию, помогали средствами.

Не хотелось бы аналогий. Но все же вспомним страницы из истории нашей страны.

В первый раз Неделя детской книги проводилась в марте 1943 года в Москве. В тяжелейший год Великой Отечественной войны. Впереди были не менее тяжелые времена.

Тем не менее правительство поддержало инициативу детского писателя Льва Кассиля устроить такой детский праздник. Деньги на его проведение нашлись. Каждый ребенок получил в подарок по книжке… Вот так, даже тогда, когда вопрос касался жизни и смерти, все равно думали о сохранении культурного кода Российского государства.

Не сравнить те времена и сегодняшний день, конечно. Но в последние годы недруги страны объявили идеологическую охоту на наших детей. Им «пудрят» мозги по интернету, прививая «западные ценности», подростков привлекают к участию в несанкционированных оппозиционных демонстрациях и митингах.

Их используют в антигосударственных целях иностранные агенты и так называемые оппозиционеры, которые искажают нашу многовековую историю, переиначивают наши культурные и духовные ценности. Вот и получается, что «детский» вопрос – не вопрос денег, а вопрос государственной безопасности, будущего нашей страны.

И надо начинать с библиотеки и других объектов для детей, чтобы научить их строить будущее, кластеры и хабы на основе культурного кода России, заложенного предыдущими поколениями. Очень хочется дождаться момента, когда детская библиотека переедет в новое, просторное здание и станет доступнее юному читателю?

Светлана ЛАЗАРЕВА, Тамара НОВИКОВА, Александр ТАРАСОВ, члены общественного совета областной детской библиотеки.