Детям, попавшим в аварию в Поронайском районе, оказывается вся необходимая помощь

Сегодня в Поронайском районе возле села Леонидово произошло крупное ДТП. Автобус, перевозивший детей с соревнований, улетел в кювет. Первую помощь оказали специалисты проезжавшей мимо машины скорой помощи Смирныховской ЦРБ, следом на на место аварии прибыла бригада из Поронайской больницы.

По состоянию на 19.30 один ребёнок госпитализирован в Поронайскую ЦРБ с травмами средней степени тяжести, ещё пятеро отправлены домой для амбулаторного наблюдения. Предварительно причиной произошедшего стал разрыв заднего колеса.

Окончательные выводы будут сделаны специалистами ГИБДД. Водитель от предложенной госпитализации отказался, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.